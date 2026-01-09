Epson et Socrate School: une synergie technologique pour un enseignement innovant

À l’occasion de la Kermesse annuelle de l’école Socrate, Epson a eu le plaisir de participer en tant que partenaire officiel de cet événement fédérateur. Cette collaboration a permis de riches échanges avec les équipes pédagogiques autour de l’intégration des technologies numériques dans l’enseignement. C’est dans ce cadre que nous avons rencontré Madame Melki Aïda, professeure de français à Socrate School, qui a partagé son expérience et son regard sur l’impact concret des solutions Epson dans le quotidien scolaire.

Depuis plusieurs années, Socrate School se distingue comme un établissement scolaire résolument tourné vers l’innovation, plaçant la technologie au cœur de son approche pédagogique. Parmi les solutions déployées, l’intégration des vidéoprojecteurs Epson s’impose comme un levier majeur de transformation de l’enseignement, offrant une expérience d’apprentissage à la fois immersive, interactive et engageante pour les élèves comme pour les enseignants.

Une technologie au service de l'enseignement interactif

Madame Melki Aïda, enseignante de français, partage son expérience: "J'ai choisi d'intégrer Socrate School après une longue expérience dans l'enseignement privé. Ce qui m'a convaincue, c’est la modernité de l’établissement notamment à travers les équipements pédagogiques mis à la disposition du corps enseignant à l’instar des vidéoprojecteurs dans toutes les salles de classe. Cet outil est essentiel pour capter l'attention des élèves et améliorer leur engagement. Grâce à quoi, l'interaction entre l'enseignant et les apprenants est plus efficace et dynamique."

L'impact est notable : l'utilisation du vidéoprojecteur optimise l'apprentissage, notamment pour la communication orale, en projetant des images et des textes qui stimulent la participation des élèves. Cet outil supprime les contraintes des supports visuels traditionnels, rendant ainsi l’enseignement plus fluide et captivant.

Une immersion totale dans l'apprentissage

L'adoption des vidéoprojecteurs Epson transforme la façon d'enseigner. Elle facilite les explications grâce à un affichage instantané des supports de cours, permettant une meilleure concentration des élèves. Aussi, l'optimisation du temps est assurée par l'affichage des pages des manuels scolaires, évitant ainsi les interruptions liées à la recherche de pages. "De même, l'apprentissage devient plus ludique et efficace en combinant image et son, rendant la lecture plus immersive et facilitant la compréhension des intonations et du sens des phrases, ce qui les motive davantage." ajoute Madame Melki.

Une révolution pédagogique grâce au numérique

En plus d'améliorer l'expérience d'apprentissage, les vidéoprojecteurs Epson offrent un avantage considérable aux enseignants en allégeant leurs tâches administratives et préparatoires. Ils permettent une préparation des cours numérisés sans support papier et suppriment les impressions et photocopies d'exercices. De plus, ils offrent un accès instantané à des ressources en ligne pour illustrer et enrichir les explications. "Avec cette technologie, mon travail est simplifié et moins contraignant. Je peux me concentrer sur la transmission du savoir sans perdre de temps sur la logistique." précise l'enseignante.

Un modèle d'école numérique grâce à la technologie

En s'équipant des solutions Epson, Socrate School réaffirme son engagement à offrir un enseignement de qualité adapté aux nouvelles générations. L'établissement met un point d'honneur à former son corps enseignant à l'utilisation des outils numériques afin d'assurer une intégration fluide et optimale de ces technologies dans le quotidien des classes.

"Socrate School est une école autrement. L'intégration du numérique est une priorité.”

Faits marquants

• Une amélioration de l'engagement des élèves grâce à une interaction plus intuitive et immersive.

• Une optimisation du travail des enseignants, les vidéoprojecteurs rendant la préparation et l'animation des cours plus fluides.

• Un modèle d'école numérique, où l'innovation technologique est au service de l'apprentissage.

• Facilitation des explications : affichage instantané des supports de cours, permettant une meilleure concentration des élèves.

• Participation active : les élèves manipulent directement l'écran, écrivent, effacent et corrigent en temps réel.

• Optimisation du temps : affichage des pages des manuels scolaires, évitant ainsi les interruptions liées à la recherche de pages.

• Apprentissage ludique et efficace : en combinant image et son, la lecture devient plus immersive, facilitant la compréhension des intonations et du sens des phrases.



