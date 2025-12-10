Hommage à Salem Loukil: La gestion par les valeurs… et le sourire

Bâtir par la force de l’inspiration, réussir par la puissance de la détermination et tout fonder sur la noblesse des valeurs : ainsi était Salem Loukil qui vient de nous quitter subitement dimanche matin, à l’âge de 72 ans. Le fondateur de General Metal, le père d’une famille unie et aimante et l’ami de tous avait toujours cultivé les relations humaines et incarné la bonté. Issue d’une famille sfaxienne très respectée pour sa droiture et son engagement solidaire envers les autres, Salem Loukil, que tous appelaient affectueusement عمّ سالم avait su allier authenticité et modernité, esprit d’entreprise et souci de partage. Il propageait autour de lui un air de joie, de bonne humeur et de bonheur auprès tous les siens : collaborateurs, clients, fournisseurs, parents et amis. Rien d’étonnant de la part de ce grand mélomane, féru de musique depuis sa prime jeunesse, sensible à la création artistique, et cultivé.

Le bonheur de rendre les autres heureux

Toute sa vie durant avait été sa famille, son entreprise, les siens et la musique. Le sérieux et la rigueur dans le travail, ne se relâchaient que dans son jardin secret : le bonheur de rendre les autres heureux. A force de s’échiner pendant de longues années, sans répit dans le stress du quotidien et de s’investir pour autrui, le cœur commençait à s’en ressentir. Sa grande pause aura été un concert de musique, encore mieux lorsqu’il le partageait avec ses camarades de jeunesse. Sa grande satisfaction, il la puisera dans l’amour de son épouse, le regard filial et la réussite de ses enfants, Sana, Yassine et Ahmed, la joie de ses petits-enfants, l’attachement que lui témoigne sa famille et le respect que lui vouent tous. Le cœur finira par lâcher. En douceur. Sans effacer son sourire. Mais, le choc fut brutal pour tous. Une profonde tristesse.

Des amis pour toujours

Au commencement était la Jeunesse scolaire, durant les années au lycée de garçons de Sfax. Salem Loukil était déjà très apprécié par ses camarades : un bon ami, sincère, intègre et dévoué. Le club de musique dirigé par Si Mohsen Kammoun, puis Si Mohamed Khemakhem, réunissait une belle troupe de jeunes talents qui feront ensemble un long chemin de réussite. A chaque festival annuel, elle révélait musiciens et chanteurs, raflant les premiers prix. Les copains d’avant seront les amis de toujours. Les liens tissés seront indéfectibles, au-delà des trajectoires, et des années.

Pièce par pièce

Débutant sa carrière, Salem Loukil, ayant mis le pied à l’étrier, optera pour se lancer dans le commerce de distribution en gros de produits sidérurgiques, d’articles sanitaires, de tout ce qui chauffage, tuyauterie et autres. Il créera alors General Metal en 1992 et l’installera à Sfax, route de Mahdia. Il comprendra rapidement tout le potentiel que représente le domaine des fluides, du génie climatique et de l’industrie. Quelques mois seulement après, il se résoudra à ouvrir un magasin à Tunis. Une saga commence.

De grands dépôts suivront à la zone industrielle la Poudrière à Sfax, à Tunis-Sud (Saint-Gobain), à Sidi Abdelhamid à Sousse… De véritables plateformes logistiques ultramodernes et intelligentes de plus de 15.000 m2, où près de 150 collaborateurs gèrent plus de 130.000 références. De grandes marques internationales choisissent General Metal et ses filiales pour distribuer leurs produits dans la région. C’est ainsi qu’après 8 ans d’une collaboration exemplaire, le géant chinois des solutions de pompage, Leo, a érigé General Metal en partenaire privilégié, témoignant de la solidité et de la qualité de leurs relations. D’autres grandes marques internationales ne cessent de saluer son professionnalisme.

Salem Loukil a su bâtir une entreprise de référence, la doter d’une structure solide et d’une bonne gouvernance. La grande consolation est de voir la transmission assurée, dans la pérennité.

La croissance par les valeurs… et le sourire

Quel est le secret de cette réussite ? Visionnaire, certainement, bon gestionnaire, sans doute, très proche de ses équipes comme de ses clients et fournisseurs, tout naturellement, mais Salem Loukil avait une puissance intérieure d’exception : ses valeurs. Modestie, ardeur au travail, intégrité, don de soi et l’amour pour les autres ont toujours été ses moteurs. Son cœur était nourri de piété, son âme était baignée dans la générosité, et sa parole était d’or. Son sourire, naturel, nous manquera.

الله يرحمك عمّ سالم

Taoufik

