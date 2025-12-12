Hommage à Amor Toumi: une vie dédiée à la pharmacie, à la santé publique et à l’action internationale

La communauté pharmaceutique et médicale tunisienne vient de perdre l’une de ses figures les plus respectées. Amor Toumi, pharmacien, enseignant, ancien directeur au Ministère de la Santé et expert international, s’est éteint après une carrière exemplaire consacrée à la rigueur scientifique, à l’intégrité professionnelle et au service de la santé publique.

Un pilier de la pharmacie tunisienne

Pharmacien de formation et spécialiste en pharmacologie, Amor Toumi a marqué de son empreinte la réglementation pharmaceutique en Tunisie. Pendant près de quatre décennies, il a contribué à structurer les politiques du médicament et à former plusieurs générations de pharmaciens.

Au Ministère de la Santé publique, il a occupé des postes de haute responsabilité, notamment:

• Directeur de la Pharmacie et du Médicament (DPM)

• Directeur du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments

À ces postes stratégiques, il a joué un rôle central dans la gestion du marché pharmaceutique, dans la surveillance de la qualité des médicaments, et dans la mise en place de normes et procédures encore en vigueur aujourd’hui.

Un expert international: sa contribution majeure au sein de l’OMS

La carrière d’Amor Toumi a acquis une dimension internationale lorsqu’il a été appelé à rejoindre l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en tant que conseiller principal. Son expertise et sa maîtrise des questions de régulation pharmaceutique en ont fait l’un des experts arabophones les plus écoutés dans ce domaine.

Au sein de l’OMS, il a contribué de façon déterminante à plusieurs chantiers majeurs :

Renforcement des autorités de régulation

Il a accompagné de nombreux pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie dans la structuration de leurs systèmes nationaux de régulation du médicament:

• évaluation et amélioration des procédures d’enregistrement,

• renforcement des capacités de contrôle qualité,

• mise en place de politiques de vigilance sanitaire,

• modernisation des agences nationales du médicament.

Lutte contre la contrefaçon et les médicaments falsifiés

Amor Toumi a joué un rôle clé dans les programmes de l’OMS visant à:

• sensibiliser les États aux risques sanitaires liés aux médicaments falsifiés,

• élaborer des outils et mécanismes de détection,

• harmoniser les législations et les procédures de contrôle,

• renforcer la coopération transfrontalière.

Coopération internationale et harmonisation réglementaire

Il a œuvré à rapprocher les systèmes de régulation des différents pays, en participant notamment à:

• des groupes de travail internationaux,

• la rédaction de directives et de recommandations techniques,

• la mise en cohérence des standards utilisés par les agences du médicament,

• des initiatives de mutualisation régionale.

Formation d’experts et transfert de savoir

En tant que formateur OMS, il a animé d’innombrables ateliers et sessions de formation destinés à développer les compétences des pharmaciens-régulateurs, inspecteurs, responsables d’agences nationales et laboratoires de contrôle qualité.

Un homme de science, de transmission et de valeurs

Parallèlement à ses fonctions au ministère et à l’OMS, Amor Toumi a poursuivi sa vocation d’enseignant, contribuant à l’avancement de la pharmacologie et des sciences pharmaceutiques en Tunisie.

Il a aussi présidé la Société des Sciences Pharmaceutiques de Tunisie, où il a œuvré pour promouvoir la recherche, l’éthique professionnelle et la formation continue.

Un héritage immense et durable

Amor Toumi laisse l’image d’un homme profondément engagé pour la santé publique, rigoureux, visionnaire, humble mais passionné, et doté d’un profond sens du devoir.

Un dernier adieu

La disparition d’Amor Toumi représente une perte immense pour la Tunisie et pour tous ceux qui œuvrent pour un médicament sûr, accessible et de qualité.

Lire aussi

Amor Toumi: La problématique des vaccins contre le Covid-19



