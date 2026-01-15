La BERD et Advans Tunisie soutiennent le financement des jeunes entrepreneurs en Tunisie

Advans Tunisie, institution de microfinance de référence, fortement engagée depuis 2015 dans l’inclusion financière des micro-entrepreneurs et des petites entreprises tunisiennes, annonce le lancement d’un nouveau programme de financement dédié aux jeunes entrepreneurs, en partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Dans le cadre du programme «Jeunesse en Affaires» de la BERD, Advans Tunisie bénéficiera d’un financement de 15 millions de dinars tunisiens. Cette initiative vise à faciliter l’accès au crédit pour les jeunes porteurs de projets et à soutenir la croissance de leurs micro, petites et moyennes entreprises (MPME), stimulant ainsi la création d’emplois et le développement économique local.

Le prêt est complété par un programme d'assistance technique, couvert par le Secrétariat d’État à l’économie suisse (SECO). L’assistance technique vise à renforcer la capacité d'Advans Tunisie à servir les jeunes entrepreneurs, en mettant l'accent sur les solutions financières, digitales et l’accompagnement. Le soutien sera assuré via le programme Conseils pour les petites entreprises de la BERD, offrant un accompagnement personnalisé, des formations, des ateliers, du mentorat et des modules d'apprentissage en ligne.

«Ce partenariat avec la BERD confirme notre engagement à promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et à faciliter l’accès à des financements adaptés, afin de renforcer l’inclusion financière et le développement économique en Tunisie», déclare Mme Meriem Zine, Directrice Générale d’Advans Tunisie.

À propos d’Advans Tunisie

Advans Tunisie, filiale du groupe international Advans, est l’un des acteurs financiers de référence dans le domaine de la microfinance en Tunisie, offrant des services financiers et non financiers éthiques, responsables et durables, aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME). Depuis le lancement de ses activités en mars 2015, elle œuvre pour l'autonomisation économique des entrepreneurs tunisiens en leur proposant des produits financiers et non financiers accessibles et adaptés à leurs besoins spécifiques, contribuant ainsi au développement économique et social de la Tunisie.

Advans Tunisie accompagne plus de 39 000 clients actifs à travers un réseau de 29 agences, contribuant à la création d’emplois, la réduction des inégalités et l’inclusion financière des micro-entrepreneurs tunisiens.

À propos de la BERD

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), fondée en 1991, soutient la transition vers des économies de marché et le développement de l’initiative privée. En Tunisie, elle œuvre à l’amélioration de l’accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises afin de promouvoir une croissance durable et inclusive.

Depuis le début de ses activités en Tunisie en 2012, la BERD a investi plus de 2,9 milliards d'euros dans 83 projets à travers le pays, dont 65 % dans le secteur privé.

