Mohamed-El Aziz Ben Achour ce jeudi à l’IFT pour débattre de son nouveau livre La médina aux temps des pacha beys

Kmar Ben Dena sera sans doute bien inspirée pour modérer la rencontre avec Mohamed-El Aziz Ben Achour, ce jeudi 22 janvier 2026 à l’Institut français de Tunis, autour de son nouveau livre La médina aux temps des pacha beys: architecture, société, culture (Editions Leaders). Elle est, comme l’auteur lui-même, bien imprégnée de l’âme, de cette véritable « institution » et saura interpeller le professeur Ben Achour sur le mode de vie à l’intérieur des remparts, de la répartition spatiale, des demeures et des souks. Avec son érudition reconnue et son talent littéraire, l’auteur promène en effet le lecteur avec délectation dans un univers éclectique, visitant le cœur battant d’une grande capitale de la méditerranée.

Ancien ministre des Affaires culturelles, puis directeur général de l'Alecso, le professeur Ben Achour est historien de formation, titulaire d'un doctorat d'État ès-lettres et sciences humaines obtenu à la Sorbonne.

La présentation de cet ouvrage n’est pas le fait du hasard. Elle s’inscrit à l’occasion des 10ᵉ Nuits de la lecture (21–25 janvier 2026), placées cette année sous le thème « Villes et campagnes » et sera suivie d’une vente-dédicace en partenariat avec la librairie Al Kitab.

Le livre qui a bénéficié du soutien du programme d’aide à la publication (PAP) 2025 de l’Institut français de Tunisie, est le quatrième d’une série d’ouvrages du professeur Mohamed-El Aziz Ben Achour publiés aux éditions Leaders à savoir:

• La Tunisie de Jadis et de naguère à la rencontre de l’Occident et de l’Orient

• Aux temps des émirs et des beys

• La Tunisie la Méditerranée et l’Orient au miroir de l’histoire.

Jeudi 22 janvier 2026 à 18h

Médiathèque de l'IFT

