Ciao ! Claudia

La plus belle Italienne de Tunisie, devenue star mondiale du cinéma, était restée fidèle à sa Tunisie natale, à son quartier La Goulette ! Claudia Cardinale, décédée le 23 septembre 2025 à Nemours, en France, à l’âge de 87 ans, a toujours gardé une grande nostalgie pour son enfance goulettoise, une grande fidélité à ses origines. «Actrice fétiche de Visconti et de Fellini, partenaire des plus grands acteurs du XXe siècle, de Burt Lancaster à Alain Delon, Henry Fonda, Jean-Paul Belmondo ou Marcello Mastroianni», «mythique», «solaire», les hommages se sont multipliés de partout dans le monde, à l’annonce de sa mort. A 19 ans – elle est née le 15 avril 1938 –, elle était invitée à la Mostra de Venise. Elle captivera toutes les lumières. Une saga commencera alors. La berbère, La ragazza, La brune (face à sa rivale Brigitte Bardot) sera convoitée par de grands réalisateurs, d’abord italiens et français, puis américains. Crevant l’écran par sa beauté naturelle, sa sensualité et son sens de la réplique, elle jouera dans les plus grands films. Claudia Cardinale sera alors le symbole d’une féminité méditerranéenne irrésistible.

Sa dernière visite à Tunis, en mai 2022, restera mémorable. Chaleureusement accueillie, applaudie, embrassée, ravie d’inaugurer une avenue qui porte son nom à La Goulette, elle sera comme portée sur un nuage.

