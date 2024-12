Événement Leo Pump en Tunisie: Un partenariat solide pour une offre de solutions de pompage diversifiée et performante

General Metal est fière de renforcer son partenariat stratégique avec Leo Pump, le leader chinois dans la fabrication de pompes. Cette alliance, consolidée autour d'un cocktail dînatoire organisé le 22 novembre 2024 à l’hôtel Four Seasons Gammarth, a permis de réunir les divers acteurs du secteur du bâtiment et de l’industrie dans un cadre d'échanges professionnels et conviviaux.

Une alliance stratégique au service de l'innovation et de la performance

Leo Pump, fort de ses années d'expérience et de son expertise internationale, est un acteur incontournable dans le secteur du pompage pour des applications variées, allant de l’agriculture et l’industrie aux installations résidentielles et commerciales. Ce partenariat entre General Metal et Leo Pump repose sur des valeurs communes d'innovation, de qualité et de satisfaction client. Ensemble, les deux partenaires œuvrent pour offrir aux marchés locaux des produits alliant technologie avancée et fiabilité éprouvée.

"Leo Pump est un partenaire idéal pour General Metal en raison de la diversité de sa gamme et de sa capacité à répondre aux exigences élevées de nos clients et du marché," a affirmé M. Khalil Khemakhem, Directeur Général Adjoint de General Metal. "Notre collaboration nous permet d'élargir notre gamme de produits, notamment dans le domaine du pompage, pour répondre aux besoins spécifiques de nos différents clients."

Des perspectives de croissance et de développement

Le cocktail dînatoire du 22 novembre a également permis aux participants de découvrir en avant-première plusieurs innovations de Leo Pump, notamment la nouvelle identité visuelle de la marque, tant au niveau du logo que des produits. Cet événement a aussi été l'occasion pour le géant chinois d’attribuer une certification de partenaire privilégié à General Metal, témoignant de la solidité et de la qualité de leur collaboration. « Depuis huit ans, cette collaboration repose sur la confiance, la rigueur et l’exemplarité. En tant que partenaire de valeur, General Metal a constamment répondu à nos attentes et s'est distinguée par son professionnalisme. C'est donc avec grand plaisir que nous lui décernons aujourd'hui le statut de partenaire privilégié, en reconnaissance de son engagement et de notre réussite commune », a déclaré Joey Su, Directeur régional de Leo Pump.

General Metal tient à exprimer sa sincère gratitude à l’ensemble de ses partenaires de marché, ainsi qu’à son fournisseur Leo Pump, pour leur présence et leur soutien continu. « Cette réussite est le fruit d’un travail collectif et de l’esprit d’équipe qui anime chaque membre de General Metal. C’est avec une grande fierté que nous portons ces valeurs au quotidien, et votre confiance renforce notre engagement à poursuivre dans cette voie. Merci de faire partie de cette aventure, de partager notre vision, et de contribuer à des projets toujours plus ambitieux et porteurs d’innovation », a ajouté M. Khalil Khemakhem, Directeur Général Adjoint de General Metal.