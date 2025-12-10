Français
News - 10.12.2025

Les actions opérationnelles pour démanteler l’économie de rente

Promouvoir une concurrence réelle et assainie

Renforcer l’indépendance et les moyens opérationnels du Conseil de la concurrence (budget, ressources humaines, capacité d’enquêtes et sanctions).
Réviser les régulations sectorielles pour éliminer les protections excessives et la «capture» par des groupes d’intérêt.
Interdire formellement toute exemption légale aux lois anti-cartels.
Créer un registre public transparent des aides d’État et subventions pour limiter la captation.
Appliquer rigoureusement les sanctions contre la vente liée, la spéculation et les fraudes (facturation fictive).

Garantir la contestabilité des marchés

L’accès aux marchés publics, concessions, autorisations administratives et financements doit être transparent et ouvert pour éviter le clientélisme et les barrières informelles.
Uniformiser et simplifier les procédures d’attribution des marchés publics, concessions et licences, en réduisant les contacts physiques avec l’administration.
Lutter contre les barrières informelles (réseaux, clientélisme) par des mécanismes d’audit indépendants et des procédures anonymisées.
Faciliter l’accès aux financements pour les PME et startups, en développant des financements alternatifs (fonds régionaux, garantie bancaire).
Mettre en place des critères objectifs, transparents et publiés pour l’éligibilité aux appels d’offres et aides publiques.

Refondre le système fiscal pour restaurer l’équité

Supprimer progressivement les niches fiscales injustifiées et les régimes dérogatoires, en ciblant notamment les exemptions sectorielles et les mesures fiscales favorisant la rente foncière et immobilière.
Renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu et les taxes sur la propriété pour mieux équilibrer la redistribution.
Numériser et centraliser les données fiscales pour réduire l’évasion et améliorer la traçabilité des flux financiers.
Mettre en place des dispositifs transparents de contrôle des bénéficiaires effectifs pour limiter la fraude et la dissimulation.
Lutter contre les privilèges fiscaux accordés à certains groupes via des arrangements opaques

Réorienter la politique d’investissement vers la valeur ajoutée

Simplifier et unifier le cadre réglementaire pour les investissements afin de réduire les barrières administratives, en particulier dans les régions et secteurs innovants.
Recentrer les aides et subventions sur les secteurs à fort potentiel technologique et innovant, ainsi que sur les PME locales.
Encourager la mobilisation des acteurs territoriaux (collectivités locales, chambres de commerce) pour accompagner l’investissement inclusif.
Mettre en place un guichet unique dématérialisé pour l’ensemble des démarches, accélérant la création d’entreprises et la délivrance des licences.

Améliorer la gouvernance économique et la transparence

Instaurer un portail d’open data regroupant toutes les informations économiques publiques (marchés, subventions, contrats).
Publier régulièrement les bénéficiaires effectifs des concessions, subventions et marchés publics.
Renforcer les mécanismes de contrôle ex-post indépendants, accessibles au public.
Créer des instances multipartites composées de l’État, la société civile, le secteur privé et les organisations internationales pour le suivi des réformes.

Réforme du système bancaire et financement inclusif

Les marchés financiers et bancaires en Tunisie sont concentrés et adossés à des réseaux liés à la rente, freinant l’accès au crédit pour les acteurs productifs non privilégiés.
Favoriser le développement des financements alternatifs: microfinance, fonds régionaux, capital-risque.
Renforcer la transparence sur les critères d’octroi de crédits bancaires et réduire l’opacité des pratiques.
Réformer les interrelations entre certains groupes bancaires privés et entreprises dominantes pour éviter la captation.
Instaurer des dispositifs spécifiques d’accès au financement pour les PME innovantes.

Numérisation et réforme administrative

Mettre en place des guichets uniques numériques pour la création d’entreprise, le suivi des autorisations, et la gestion des marchés publics.
Réduire les contacts physiques entre les acteurs économiques et l’administration pour limiter la corruption et les pratiques informelles.
Assurer l’archivage et l’auditabilité numérique de toutes les procédures économiques.
Créer des plateformes accessibles en ligne pour la transparence des décisions administratives.

Réforme foncière et régulation des rentes immobilières

Créer un cadastre numérique complet, transparent et accessible publiquement.
Publier régulièrement les prix fonciers par zone géographique pour limiter la spéculation.
Mettre en place une taxation différenciée sur les plus-values foncières non productives ou spéculatives.
Réguler le marché du foncier industriel public afin de limiter les transferts à prix sous-évalués ou les pratiques opaques.
Rendre plus transparentes les opérations de transfert et location foncière.

Réforme de la formation et du capital humain

Assurer la transparence et la neutralité dans les recrutements publics, avec des critères objectifs et publics.
Adapter les dispositifs de formation professionnelle aux besoins réels des secteurs innovants et émergents.
Mettre en place des mécanismes favorisant la mobilité sociale sur le critère du mérite.
Lutter contre les rentes d’accès au marché du travail via les réseaux informels.

