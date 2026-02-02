Sfax rassemble ses livres

Une bonne initiative prise par la délégation régionale de la Culture de Sfax : réunir le maximum de livres publiés concernant la région et les mettre à la disposition des lecteurs dans une section dédiée, à la bibliothèque publique. Le concept est intéressant par ce qu’il s’étend largement à des auteurs originaires de la région ou y ayant étudié, vécu ou travaillé, ainsi qu’à des auteurs étrangers, et à ceux qui ont traité sous des formes diverses des thématiques s’y rapportant. Ce fond bibliographique rassemblé dans une même bibliothèque qui sera le conserver en élaborant des index appropriés (auteurs, titres, sujets, éditeurs, etc.) sera très utiles aux chercheurs ainsi qu’aux lecteurs intéressés par la région.

Une première exposition aura lieu ce samedi 7 février 2026 à l’occasion de la cérémonie annuelle d’hommage aux écrivains qui mettra à l’honneur une quarantaine d’auteurs qui ont publié des livres au cours de l’année écoulée. Trois figures seront en outre à l’honneur : Taoufik Elloumi, Mohsen Habaieb et Néji Marzouk (éditeur), ainsi que des auteurs lauréats de prix arabes et internationaux: les Drs Ahmed Dhieb et Khaled Gheribi et la poétesse Samia Ammar Bouattour. A titre posthume, le philosophe Mahmoud Ben Jemaa sera honoré.

La veille, vendredi 6 février, une rencontre-débat sera tenue sous le thème de : « Le livre, mémoire de la ville ». Modérée par le Dr Ridha Kallel, elle réunira les professeurs Maher Kamoun, Mohamed Jaoua et Hédia Abdelkéfi.

Cette initiative du fond bibliothécaire spécialisé gagne à être soutenue par les éditeurs, les auteurs et les lecteurs qui peuvent l’enrichir. Elle pourrait inspirer d’autres régions et villes afin de préserver la mémoire et de promouvoir la lecture.



