Comment se présente la stratégie américaine de sécurité nationale 2025

Elaborée par la Maison Blanche, la National Security Strategy qui vient d’être publiée fin novembre 2025, expose la vision stratégique globale de l’administration Trump pour garantir la sécurité, la prospérité et la puissance durable des États-Unis. Elle affirme que la politique étrangère américaine a été égarée depuis la fin de la guerre froide, en poursuivant des ambitions globalistes irréalistes, en tolérant des institutions internationales jugées hostiles et en laissant les alliés se reposer excessivement sur Washington. Selon le texte, ces choix ont affaibli la capacité des États-Unis à défendre leurs intérêts fondamentaux. L’administration Trump se présente comme ayant corrigé cette dérive en rétablissant la souveraineté nationale, en renforçant les frontières, en réindustrialisant l’économie et en restaurant la force militaire américaine.

La stratégie répond à trois questions principales: Que veulent les États-Unis? Quels moyens possèdent-ils? Et comment articuler fins et moyens dans une stratégie cohérente?

Analyse

1. Les objectifs fondamentaux des États-Unis

La priorité absolue est la survie et la sécurité du pays en tant que république souveraine garantissant les droits naturels des citoyens. Cela implique de protéger le territoire, la population, l’économie et les institutions contre toute menace: attaques militaires, espionnage, trafic de drogue et d’êtres humains, ingérences étrangères, propagande hostile ou pratiques commerciales prédatrices.

Le contrôle strict des frontières est décrit comme essentiel à la souveraineté. Le document rejette l’idée d’une migration de masse compatible avec la stabilité d’un pays et prône un système migratoire contrôlé, orienté vers la sécurité nationale. De même, l’infrastructure critique doit être robuste, capable de résister aux catastrophes naturelles et aux agressions étrangères.

Sur le plan militaire, les États-Unis doivent maintenir la force armée la plus puissante, la plus moderne et la plus létale au monde, dotée d’une industrie de défense réinvestie et capable de produire à grande échelle. La dissuasion nucléaire doit rester crédible et modernisée, complétée par un système de défense antimissile national de nouvelle génération («Golden Dome»).

L’économie joue un rôle central dans cette vision: elle doit être la plus innovante et la plus dynamique du monde, avec une base industrielle reconstituée, un secteur énergétique puissant et exportateur, et une avancée technologique constante protégée contre le vol de propriété intellectuelle. La stratégie attribue une importance majeure à la santé culturelle et spirituelle du pays, estimant qu’une nation divisée ou démoralisée ne peut maintenir une puissance durable.

2. Les intérêts américains dans le monde

La stratégie définit cinq grands objectifs internationaux:

1. Assurer la stabilité du continent américain, empêcher les migrations de masse, neutraliser les cartels et bloquer toute présence militaire hostile dans l’hémisphère. C’est le «Trump Corollary» à la doctrine Monroe.

2. Protéger l’économie américaine contre les pratiques étrangères nuisibles, maintenir un Indo-Pacifique libre et ouvert, garantir la liberté de navigation et la sécurité des chaînes d’approvisionnement.

3. Soutenir les alliés européens, tout en encourageant un renouveau culturel et identitaire de l’Europe.

4. Empêcher toute puissance hostile de dominer le Moyen-Orient, notamment en sécurisant les flux énergétiques et les détroits stratégiques, mais tout en évitant les «guerres éternelles» du passé.

5. Préserver le leadership technologique américain (IA, biotechnologie, quantique) en imposant les standards technologiques américains à l’échelle mondiale.

Ces intérêts sont considérés comme vitaux: les ignorer affaiblirait la sécurité et la prospérité nationales.

3. Les moyens américains

La stratégie souligne les atouts uniques des États-Unis: économie la plus innovante, domination financière du dollar, puissance militaire inégalée, avantages géographiques, réseau d’alliances et influence culturelle globale. L’administration Trump estime avoir renforcé ces moyens grâce à plusieurs actions nationales:

• élimination de la bureaucratie jugée inefficace, notamment les politiques DEI;

• libération massive de la production énergétique;

• réindustrialisation ciblée pour restaurer des chaînes d’approvisionnement souveraines;

• réduction fiscale et dérégulation;

• investissement dans les technologies émergentes.

Ces leviers forment les fondations d’une puissance durable.

4. Les principes directeurs de la stratégie

La doctrine annoncée repose sur plusieurs principes essentiels:

a. Définition stricte de l’intérêt national

Les États-Unis ne doivent pas s’éparpiller. Les interventions ou engagements ne sont justifiés que lorsqu’ils concernent directement des intérêts vitaux.

b. Paix par la force

Une position militaire, économique et technologique dominante est considérée comme la meilleure garantie de dissuasion et de paix.

c. Non-interventionnisme prudent

La stratégie reconnaît que les États-Unis ne doivent pas chercher à remodeler les sociétés étrangères selon leurs propres valeurs, sauf si leurs intérêts directs l’exigent.

d. Réalisme flexible

Les relations internationales doivent être pragmatiques: coopérer avec des régimes très différents ne constitue pas une contradiction, tant que cela sert les intérêts américains.

e. Primauté des nations et souveraineté

Rejet des institutions transnationales jugées intrusives. Les États-Unis encouragent les autres pays à défendre leur propre souveraineté tout en préservant la leur.

f. Équilibre des puissances

Empêcher l’émergence d’une puissance dominante hostile dans une région clé.

g. Priorité au travailleur américain

Toute politique commerciale ou industrielle doit profiter d’abord aux travailleurs américains.

h. Justice et réciprocité

Fin du «free-riding» allié; les relations doivent être équitables, qu’il s’agisse de commerce, d’alliances ou d’investissements.

i. Compétence et mérite

Les institutions américaines doivent reposer sur la compétence, critique contre les idéologies perçues comme nuisant à la performance.

5. Les priorités stratégiques

Parmi les priorités affichées:

a. Fin de l’ère de la migration de masse

Le contrôle des frontières devient l’axe majeur de la sécurité nationale. L’immigration incontrôlée est décrite comme incompatible avec la cohésion sociale et la souveraineté.

b. Protection des libertés fondamentales

La stratégie dénonce les restrictions à la liberté d’expression en Occident et promet de défendre ces droits.

c. Partage du fardeau

Les alliés — notamment au sein de l’OTAN — doivent assumer davantage de responsabilités (objectif de 5 % du PIB en dépenses militaires selon le « Hague Commitment »).

d. Réalignement par la paix

La diplomatie présidentielle est présentée comme capable de résoudre des conflits régionaux, réduisant les risques de guerre mondiale et ouvrant de nouvelles opportunités économiques.

e. Sécurité économique

La stratégie rejette le libre-échange unilatéral et privilégie:

• le rééquilibrage commercial,

• le renforcement des chaînes d’approvisionnement stratégiques,

• la reindustrialisation,

• la renaissance de la base industrielle de défense,

• la domination énergétique,

• et le maintien de la suprématie financière du dollar.

6. Approches régionales

A. Hémisphère occidental

La «Trump Corollary» affirme que tout acteur extérieur à l’hémisphère sera empêché d’y établir une présence stratégique. Les priorités sont:

• stopper la migration,

• neutraliser les cartels,

• renforcer la coopération sécuritaire,

• attirer les pays de la région dans les circuits économiques américains et expulser l’influence chinoise.

B. Asie – Gagner l’avenir économique et éviter la guerre

La Chine est identifiée comme le principal concurrent stratégique. Les actions clés sont:

• rééquilibrer le commerce bilatéral;

• contrer les pratiques prédatrices chinoises;

• renforcer les alliances (Japon, Corée, Inde, Australie);

• protéger les technologies critiques;

• dissuader une agression contre Taïwan;

• garantir la liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale.

Le document insiste sur une combinaison de dissuasion militaire et de compétition économique coordonnée.

C. Europe – Promouvoir la «grandeur européenne»

L’Europe est décrite comme culturellement et démographiquement en déclin, menacée par une perte d’identité et une dépendance excessive aux régulations et aux migrations. La stratégie veut:

• stabiliser l’Europe et ses relations avec la Russie;

• encourager la paix en Ukraine via une cessation rapide des hostilités;

• favoriser la montée en puissance militaire européenne;

• soutenir les nations européennes jugées culturellement robustes (Europe centrale et orientale);

• empêcher que l’OTAN ne devienne une alliance en expansion perpétuelle.

D. Moyen-Orient – Transférer les charges et consolider la paix

Avec la réduction de la dépendance énergétique américaine et l’affaiblissement de l’Iran après l’« Operation Midnight Hammer », les priorités deviennent :

• éviter les guerres longues;

• sécuriser les détroits stratégiques;

• renforcer les alliances traditionnelles;

• étendre les Accords d’Abraham;

• encourager les réformes locales sans imposer de modèle politique.

E. Afrique – De l’aide au partenariat économique

La stratégie propose de:

• favoriser la résolution de conflits;

• investir dans les secteurs énergétiques et miniers;

• contrer l’expansion chinoise via commerce et investissements;

• éviter des engagements militaires prolongés.

Cette stratégie de 2025, estime des analystes, présente une vision résolument souverainiste, axée sur la puissance économique, la dissuasion militaire, le contrôle des frontières, la réindustrialisation et la redéfinition des alliances. Elle ambitionne de recentrer l’action extérieure américaine sur les intérêts vitaux, d’abandonner les approches globalistes du passé et de faire de la supériorité technologique et énergétique les piliers d’un nouvel âge de prospérité et de sécurité pour les États-Unis.

