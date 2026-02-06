Pr. Najoua Essoukri Ben Amara - Open Badges : la nouvelle frontière de la reconnaissance des compétences

Par Pr. Najoua Essoukri Ben Amara, directrice ENISo, cheffe du projet ‘’Badgeons notre université’’ - Porté par l’École Nationale d’Ingénieurs de Sousse (ENISo), le projet « Badgeons notre Université » s’inscrit comme une initiative structurante pour le paysage universitaire tunisien. Il vise à sensibiliser les étudiants, les enseignants et les personnels ainsi que les entreprises à l’usage des open badges comme complément aux diplômes, favorisant l’engagement, la motivation et l’employabilité. Il est mené en collaboration avec la Direction Générale de la Rénovation Universitaire (DGRU), la Direction Générale des Études Technologiques (DGET), ainsi que la Cellule d’Innovation Pédagogique et Numérique (CIPEN) de l’Université de Sousse, avec l’appui de l’Institut Français de Tunisie (IFT). Cette synergie institutionnelle confère au projet une assise solide et une portée nationale.

Une expérience pilote particulièrement réussie a été conduite avec la DGET et ses ISET, suscitant un intérêt marqué de la part des équipes pédagogiques et des responsables institutionnels impliqués. Cette expérimentation a permis de tester concrètement l’usage des open badges dans différents contextes de formation et de valorisation des acquis. Plusieurs ISET ont d’ores et déjà adopté cette approche et sont actuellement engagés dans sa mise en œuvre effective, confirmant ainsi la pertinence des open badges comme levier opérationnel de reconnaissance, de motivation et de valorisation des parcours des étudiants et des personnels.

Dans le cadre de cette initiative, un SPOC (Small Private Open Course) a été développé afin d’introduire, de sensibiliser et d’accompagner les différents acteurs dans l’appropriation et l’usage des open badges. Accessible gratuitement à toute personne intéressée, ce dispositif constitue un levier essentiel pour diffuser une culture partagée de reconnaissance des compétences. Le SPOC est structuré en trois modules, représentant environ dix heures de travail, réalisables de manière autonome et à un rythme libre. La progression se fait de manière séquentielle, chaque module devant être validé avant de passer au suivant.

Le premier module permet de comprendre ce qu’est un Open Badge et d’explorer ses différentes applications dans divers contextes : formation, valorisation des compétences, reconnaissance de l’engagement ou des réalisations. Le deuxième module est consacré à la conception d’un Open Badge, étape par étape, depuis la définition de l’objet de reconnaissance jusqu’à la structuration des métadonnées associées. Le troisième module guide dans la mise en place de l’environnement de reconnaissance, via l’utilisation d’une plateforme gratuite, Open Badge Passport, pour publier, partager et valoriser concrètement les badges.

Des quiz et des activités pratiques jalonnent l’ensemble du parcours pour tester les connaissances, consolider les acquis et favoriser la mise en œuvre des badges dans des situations réelles. Ils contribuent également à gamifier les apprentissages, en introduisant une logique de progression par étapes clairement identifiées, assimilables à des défis successifs. Cette approche rend les parcours plus lisibles et plus stimulants, tout en valorisant chaque réussite par des preuves tangibles et vérifiables. La gamification ainsi induite favorise l’engagement, renforce la persévérance des apprenants et encourage une implication active tout au long du processus de formation.

Un forum d’échanges, accessible à la fin de chaque module, offre également un espace d’écoute et de dialogue permettant de poser des questions et de formuler des propositions pour enrichir le SPOC.

Le SPOC a été conçu et élaboré par une équipe de trois enseignantes universitaires, parmi lesquelles Mmed Saoussen Ben Jabra et Safa Ameur, mobilisant une expertise pédagogique et académique au service de l’innovation éducative.

Cette démarche s’inscrit dans les orientations nationales en faveur de la dématérialisation des attestations et de la reconnaissance des acquis, et contribue à moderniser les pratiques universitaires en les alignant sur les standards internationaux.

Ce qu’il faut retenir le plus

Les open-badges ne remplacent pas les diplômes : ils les complètent intelligemment. Ils offrent une reconnaissance fine, transparente et portable des compétences, en phase avec les exigences du XXIᵉ siècle. Leur adoption permet de valoriser les parcours, de renforcer l’employabilité et de promouvoir une culture de l’apprentissage tout au long de la vie. Grâce à leur nature dynamique, leur fiabilité, leur personnalisation et leur interopérabilité, ils constituent un outil adaptable et sécurisé, capable de suivre et de reconnaître les apprentissages tout au long de la vie.

Adopter les open badges, c’est faire le choix d’une reconnaissance plus juste, plus agile et plus responsable des compétences, au service des individus, des institutions et de la société.

Information et contact

Les personnes intéressées par le SPOC et par l’usage des open badges peuvent contacter l’équipe du projet à l’adresse suivante : openbadge@eniso.u-sousse.tn

Remerciements

Sont vivement remerciés : les responsables de la DGRU, les membres de la CIPEN de l’université de Sousse, la DGET, tous les participants aux ateliers organisés avec le réseau des ISET et l’IFT pour son appui. Leur engagement et leur collaboration ont permis d’assurer le succès de cette initiative et de promouvoir une culture de reconnaissance des compétences au sein de l’enseignement.

Pr. Najoua Essoukri Ben Amara

Directrice ENISo

