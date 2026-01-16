UIB: Publication de l'appel à candidature pour le choix d'un Administrateur représentant des actionnaires minoritaires

L’Union Internationale des Banques (UIB) se propose de désigner, par voie d’appel à candidature, un administrateur représentant des actionnaires minoritaires devant siéger dans son conseil d’administration pour les exercices 2026, 2027 et 2028. Par actionnaire minoritaire, on entend les actionnaires détenant individuellement au plus 0,5 % du capital. La désignation qui aura lieu par voie d’élection lors d’une assemblée élective dédiée aux actionnaires minoritaires sera soumise à la ratification de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2025.

Le candidat éligible au poste d’Administrateur représentant des actionnaires minoritaires doit remplir les conditions énumérées dans les «Termes de Référence» figurant dans l’appel à candidature téléchargeable sur le site web de l’UIB: www.uib.com.tn.

