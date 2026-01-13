L’entrepreneuriat à l’ère du digital : innover malgré les contraintes

Par Sarhan Abdennadher - Dans un contexte mondial de plus en plus ouvert aux solutions de paiement en ligne et aux plateformes internationales, qui transforment en profondeur les échanges économiques, la Tunisie maintient une posture restrictive. Face à une prudence réglementaire combinée à un contrôle rigide des changes et à une crainte excessive des risques financiers, les entrepreneurs tunisiens se retrouvent en marge d’une dynamique mondiale à laquelle ils pourraient pourtant pleinement contribuer.

Malgré l’ouverture du pays à l’économie mondiale, l’utilisation des plateformes de paiement internationales demeure fortement limitée. PayPal, à titre d’exemplatif, largement utilisé à l’échelle internationale pour les transactions financières en ligne, présente en Tunisie des limitations importantes, notamment en matière de réception et de transfert des fonds. Ces restrictions, amplifiées par une réglementation stricte des changes, entravent considérablement la réalisation de projets à dimension internationale.

La Tunisie s’efforce pourtant de moderniser son écosystème financier. En 2020, une Sandbox Réglementaire a été lancée via la Banque Centrale de Tunisie, et ce, pour tester des innovations FinTech afin de stimuler la numérisation et l’inclusion financière. Cependant, un paradoxe persiste : d’un côté, on encourage l’innovation numérique locale ; de l’autre, on limite fortement l’accès aux instruments financiers internationaux.

Maintenir des restrictions strictes expose la Tunisie à un retard stratégique. Les entrepreneurs les plus ambitieux se tournent vers des juridictions plus ouvertes où les paiements internationaux et les transferts de fonds sont facilités. Cette fuite prive le pays d’expérimentations concrètes et freine la mise en place d’un cadre réglementaire adapté aux réalités du numérique.

Certes, l’entrepreneuriat repose sur la capacité à explorer de nouvelles voies et à prendre des risques calculés. En restreignant systématiquement l’accès aux solutions de paiement internationales, on freine cette dynamique et on limite le potentiel de croissance de l’écosystème local.

Il serait plus opportun de considérer ces moyens de paiement non comme une menace, mais comme un levier de modernisation de l’économie, de renforcement de la confiance dans le digital et de stimulation d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.

Ainsi, il s’avère que le débat autour des moyens de paiement internationaux dépasse les dimensions technique et réglementaire. Il s’inscrit plutôt dans une réflexion plus large sur le modèle de développement que la Tunisie souhaite adopter à l’ère du numérique ; un modèle défensif, centré sur la maîtrise des risques à court terme, ou une approche plus stratégique, capable d’accompagner l’innovation tout en en encadrant les usages. Dans ce contexte, les espaces de dialogue et de concertation sont essentiels.

À cet égard, Smart Invest 2026, événement majeur de l’agenda économique national, qui se tiendra au Palais des Congrès de Tunis les 28 et 29 janvier 2026 sous le thème « Investir intelligemment pour un avenir intelligent », constitue une opportunité stratégique. En réunissant acteurs publics, investisseurs, entrepreneurs et experts, cet événement ambitionne de renforcer l’écosystème entrepreneurial, de stimuler l’innovation et de promouvoir la coopération internationale en matière d’investissement. C’est l’occasion pour repenser les instruments financiers, lever les blocages structurels et engager une modernisation cohérente du cadre réglementaire.

Sarhane Abdennadher



Sarhane Abdennadher est maître-assistant HDR en sciences de gestion à l’Université de Sfax. Il mène et encadre des recherches en entrepreneuriat, avec un intérêt particulier pour les dynamiques entrepreneuriales, l’innovation organisationnelle et la performance des entreprises.



Il intervient en tant qu'évaluateur scientifique auprès de plusieurs revues académiques internationales indexées Scopus (Q1).



Parallèlement à ses activités universitaires, il est formateur et coach certifié en planification et développement stratégique de carrière, accompagnant étudiants, cadres et entrepreneurs dans la structuration de leurs parcours professionnels et la valorisation de leurs compétences.



