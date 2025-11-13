Un nouveau livre de Mohamed-El Aziz Ben Achour : La médina au temps des pachas beys

Quatrième ouvrage d’une série de livres aussi érudits que passionnants dédiés à la capitale de la Tunisie, Mohamed-El Aziz Ben Achour publie « La médina au temps des pachas beys. Architecture, société et culture », (Editions Leaders). Révéler ce qui se passe derrière les portes richement décorées, présenter les maisons emblématiques d’une civilisation, d’une époque et d’une culture, décrire l’organisation des palais et demeures, et revisiter la vie quotidienne et leur combinaison avec un bâti vieux d plusieurs siècles : ce nouveau livre est captivant.

Dans le premier chapitre intitulé « La médina, ses demeures et ses monuments », Mohamed-El Aziz Ben Achour nous fait visiter Dar el Bey (la Kasbah), Dar Abdelwahhab, Dar Djellouli et Dar Husseïn. Il nous introduit dans des Médersas et casernes, des établissements charitables et Tourbet el Bey. « Cité pieuse, écrit-il, la médina vivait avec la rassurante certitude d’être protégée par une constellation d’hommes et de femmes de sainteté et de vertu : Sidi Mahrès, Sidi Belhassen, Sayda Manoubiyya et bien d’autres encore. Côtoyant magistrats et professeurs au sein des familles et dans les souks qui se pressent autour de la Grande mosquée, la population tunisoise pratiquait un islam sunnite coloré de croyances. »

« La société et la vie » sont au cœur d’un deuxième chapitre qui traite des citadins, du « Baldi », des familles et alliances et de la vie des souks. Poussant son évocation, l’auteur nous fait découvrir des promenades champêtres et l’art de vivre au grand air lors des villégiatures dans les environs de Tunis, la banlieue nord, ainsi qu’au Bardo et à la Manouba.

De nombreuses photos et illustrations, ainsi que des plans et croquis égayent les textes et permettent au lecteur de situer des lieux et de reconnaître des personnages. Sous une plume élégante et soignée, nourri d’évocations puisées dans des sources de première main et agrémenté de recherches et de témoignages personnels, le livre est instructif, très agréable à lire.

Docteur en civilisation islamique et Docteur d’Etat ès-lettres et sciences humaines, Mohamed-El Aziz Ben Achour a fait l’essentiel de sa carrière scientifique à l’Institut national du Patrimoine de Tunis en qualité de directeur de recherches archéologiques et historiques. Il a été ministre de la culture (2004 -2008) puis directeur général de l’Alecso (2009 -2013).

Auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de la Tunisie et du Monde arabe, il collabore régulièrement au magazine Leaders. Mohamed-El Aziz Ben Achour a publié aux Editions Leaders, « La Tunisie, La Méditerranée et l’Orient au miroir de l’histoire » (en 2019), « Aux temps des émirs et des beys. Episodes de l’histoire tunisienne » (en 2022), et « La Tunisie de jadis et de naguère à la rencontre de l’Occident et de l’Orient » en 2024.

La médina au temps des pachas beys

Architecture, société et culture

de Mohamed-El Aziz Ben Achour

Editions Leaders, 2025, 242 pages, 40 DT.

En librairies et sur www.leadersbooks.com.tn



