News - 09.11.2025

Enseignement en Tunisie: une seule séance?

La proposition de loi portée par 13 députés a-t-elle des chances d’aboutir ? Elle entend réorganiser le temps scolaire en une seule séance de 5 heures, le matin ou l’après-midi, pendant 5 jours de la semaine. Les auteurs de la proposition prévoient une mise en place progressive à partir de l’enseignement primaire jusqu’à l’enseignement secondaire, en accordant la priorité aux établissements scolaires situés dans les zones rurales éloignées, mal desservies en transports publics.
 

