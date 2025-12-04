Ce dimanche, le Palais Ahmed Bey à la Marsa accueille la présentation du nouveau livre «La médina au temps des pachas beys» du Pr Mohamed El Aziz Ben Achour

Le Palais Ahmed Bey à la Marsa accueille ce dimanche 7 décembre 2025, la présentation du nouveau livre du Pr Mohamed El Aziz Ben Achour intitulé «La Médina au temps des pachas beys». L’ouvrage sera présenté par le journaliste et auteur Hatem Bourial. La rencontre débutera à 10h30 du matin.

Ce nouveau livre captivant du Pr Mohamed El Aziz Ben Achour explore la médina de Tunis, révélant ses demeures et monuments emblématiques, Dar el Bey (El Kasbah), Dar Abdelwahhab, Dar Djellouli, médersas et casernes, tout en retraçant la vie quotidienne des citadins, du «Baldi», des familles, alliances, de la vie des souks et des promenades champêtres.

Illustré de nombreuses photos, plans et croquis, l’ouvrage combine rigueur historique, témoignages personnels et élégance de la plume pour offrir une lecture à la fois instructive et agréable.

Dimanche 7 décembre 2025, à partir de 10h30

Palais Ahmed Bey, en face du café Safsaf, La Marsa

Accès gratuit au parking du Palais

La médina au temps des pachas beys

de Mohamed-El Aziz Ben Achour

Editions Leaders, 2025, 242 pages, 40 DT.

En librairies et sur www.leadersbooks.com.tn

