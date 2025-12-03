A ne pas rater - De grands artistes mécènes, solidaires des handicapés, en exposition collective ce weekend à Hedcoo El Aounia

Qui peut réunir Feryel Lakhdar, Majed Zalila, Noutayel Belkadhi, Souheil Nachi et d’autres grands talents, dans une exposition collective mécène au profit des jeunes en situation de handicap ? Linda Amous, l’Association des parents et amis des handicapés en Tunisie, Walid Zouari se sont lancés dans une belle initiative.

Architecte de formation, talentueuse d’inspiration et mécène des arts, Linda Amous ne rate aucune occasion pour prêter main forte aux nobles causes. A la tête de Hedcoo, Aluminium systems, qui opère en Tunisie, en Europe et en Afrique, elle accueille avec son équipe, à partir de ce vendredi 5 décembre 2025, jusqu’à la fin du weekend, à son showroom d’El Aounina, une exposition aux multiples dimensions.

A l’invitation de l’Association des parents et amis des handicapés en Tunisie (APAHT), pas moins d’une cinquantaine d’artistes-peintres et sculpteurs témoignent dans une exposition collective intitulée « Ensemble, en couleurs », de leur solidarité avec des jeunes en situation de handicap. Généreusement, ils ont accepté de leur offrir leurs ouvres et de reverser à l’association la totalité revenus.

Le commissaire de l’exposition, Walid Zouari a eu la main heureuse. Parmi les participants solidaires figurent de grands noms notamment Feryel Lakhdar, Noutayel Belkadhi, Emna Gargouri Largueche, Majed Zalila, Mouna Jemal Siala, Souheil Nachi, Walid Zouari, Mourad Zoghlami, Zouhour Gargouri Chaabouni, Nadia Zouari, Rym Karoui, Olga Malakhova, et d’autres talents de valeurs. (Voir la liste complète)

Un double plaisir : acquérir une belle œuvre et exprimer sa solidarité avec des jeunes en situation de handicap. Linda Amous, Mediha Ben Debba, Walid Zouari, et tous les participants ont le grand mérite d’offrir cette rare opportunité.

Exposition Ensemble, en couleurs

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025

Showroom Hedcoo

Avenue Taieb Mehiri, El Aouina

Localisation : https://maps.app.goo.gl/MGhuRttfFNSdd26o8?g_st=ipc

Les artistes

• Abir Ayadi

• Adel Akremy

• Adnene Hadj Sassi

• Aida Kchaou Khrouf

• Amel Ben Hassine

• Amel Kebaili

• Amin Chaouali

• Amira Hammami

• Amira Mtimet

• Aziza Guermazi

• Basma Haddaoui

• Becem Ben Othman

• Emin Bousofara

• Emna Gargouri Largueche

• Fadhel Moumen

• Faiza Karoui

• Fatma Kammoun Fehri

• Feryel Lakhdar

• Hanen Fertani

• Houda Gharbi Tabka

• Ilhem Sbaii

• Insaf Rezgallah Taleb

• Kaouther Kassou Jellazi

• Majed Zalila

• Mira Agdal

• Mohamed Ben Slama

• Mouna Jemal Siala

• Mourad Harbaoui

• Mourad Zoghlami

• Mustapha Abed

• Nadia Zouari

• Najet Dhahbi

• Narjess Azzouz

• Neila Ben Ayed

• Nissaf Chkondali Hassani

• Nour Ben Zakour

• Noura Khelil Zgolli

• Noutayel Belkadhi

• Olga Malakhova

• Othmane Taleb

• Oumaima Ben Soltane

• Rym Abed

• Rym Karoui

• Salwa Aydi

• Samir Ben Gouia

• Souad Mahbouli

• Souheil Nachi

• Tarek Souissi

• Wafa Chaari

• Walid Zouari

• Zouhour Gargouri Chaabouni.



