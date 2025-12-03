Français
العربية
Newsletter Abonnez-vous
X
  1. Accueil
  2. News
Partager tweeter
News - 03.12.2025

A ne pas rater - De grands artistes mécènes, solidaires des handicapés, en exposition collective ce weekend à Hedcoo El Aounia

A ne pas rater - De grands artistes mécènes, solidaires des handicapés, en exposition collective ce weekend à Hedcoo El Aounia

Qui peut réunir Feryel Lakhdar, Majed Zalila, Noutayel Belkadhi, Souheil Nachi et d’autres grands talents, dans une exposition collective mécène au profit des jeunes en situation de handicap ? Linda Amous, l’Association des parents et amis des handicapés en Tunisie, Walid Zouari se sont lancés dans une belle initiative.

Architecte de formation, talentueuse d’inspiration et mécène des arts, Linda Amous ne rate aucune occasion pour prêter main forte aux nobles causes. A la tête de Hedcoo, Aluminium systems, qui opère en Tunisie, en Europe et en Afrique, elle accueille avec son équipe, à partir de ce vendredi 5 décembre 2025, jusqu’à la fin du weekend, à son showroom d’El Aounina, une exposition aux multiples dimensions.

A l’invitation de l’Association des parents et amis des handicapés en Tunisie (APAHT), pas moins d’une cinquantaine d’artistes-peintres et sculpteurs témoignent dans une exposition collective intitulée « Ensemble, en couleurs », de leur solidarité avec des jeunes en situation de handicap. Généreusement, ils ont accepté de leur offrir leurs ouvres et de reverser à l’association la totalité revenus.

Le commissaire de l’exposition, Walid Zouari a eu la main heureuse. Parmi les participants solidaires figurent de grands noms notamment Feryel Lakhdar, Noutayel Belkadhi, Emna Gargouri Largueche, Majed Zalila, Mouna Jemal Siala, Souheil Nachi, Walid Zouari, Mourad Zoghlami, Zouhour Gargouri Chaabouni, Nadia Zouari, Rym Karoui, Olga Malakhova, et d’autres talents de valeurs. (Voir la liste complète)

Un double plaisir : acquérir une belle œuvre et exprimer sa solidarité avec des jeunes en situation de handicap. Linda Amous, Mediha Ben Debba, Walid Zouari, et tous les participants ont le grand mérite d’offrir cette rare opportunité.

Exposition Ensemble, en couleurs 
Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025
Showroom Hedcoo
Avenue Taieb Mehiri, El Aouina 
Localisation : https://maps.app.goo.gl/MGhuRttfFNSdd26o8?g_st=ipc 

Les artistes

Abir Ayadi
Adel Akremy
Adnene Hadj Sassi
Aida Kchaou Khrouf
Amel Ben Hassine
Amel Kebaili
Amin Chaouali
Amira Hammami
Amira Mtimet
Aziza Guermazi
Basma Haddaoui
Becem Ben Othman
Emin Bousofara
Emna Gargouri Largueche
Fadhel Moumen
Faiza Karoui
Fatma Kammoun Fehri
Feryel Lakhdar
Hanen Fertani
Houda Gharbi Tabka
Ilhem Sbaii
Insaf Rezgallah Taleb
Kaouther Kassou Jellazi
Majed Zalila
Mira Agdal
Mohamed Ben Slama
Mouna Jemal Siala
Mourad Harbaoui
Mourad Zoghlami
Mustapha Abed
Nadia Zouari
Najet Dhahbi
Narjess Azzouz
Neila Ben Ayed
Nissaf Chkondali Hassani
Nour Ben Zakour
Noura Khelil Zgolli
Noutayel Belkadhi
Olga Malakhova
Othmane Taleb
Oumaima Ben Soltane
Rym Abed
Rym Karoui
Salwa Aydi
Samir Ben Gouia
Souad Mahbouli
Souheil Nachi
Tarek Souissi
Wafa Chaari
Walid Zouari 
Zouhour Gargouri Chaabouni.

 

Envoyer à un ami Imprimer
Vous aimez cet article ? partagez-le avec vos amis ! Abonnez-vous
commenter cet article
0 Commentaires
Article précédent Des élections au Comité olympique tunisien
X

Fly-out sidebar

This is an optional, fully widgetized sidebar. Show your latest posts, comments, etc. As is the rest of the menu, the sidebar too is fully color customizable.