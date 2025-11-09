La Fête de l'arbre: Un investissement stratégique dans la durabilité de la vie sur terre

Par Prof. Mounir Zili - La Fête de l'Arbre (ou Journée Nationale de l'Arbre) est bien plus qu'une simple tradition écologique annuelle; elle est une déclaration d'intention. Dans un contexte de défis climatiques croissants, célébrer cet événement – marqué par l'acte fondateur de planter une graine ou un jeune plant – est un investissement fondamental dans le capital naturel et la pérennité socio-économique de nos territoires.

I. L'arbre: Le pilier de la durabilité et de l'économie circulaire

Planter un arbre, c'est investir dans des solutions pérennes qui touchent à la durabilité environnementale, au bien-être social et à la prospérité économique.

Avantages pour l'environnement et la durabilité

Les arbres sont nos meilleurs alliés naturels face aux menaces écologiques:

• Séquestration du carbone: Les forêts absorbent le dioxyde de carbone (〖CO〗_2), jouant un rôle central dans la mitigation du changement climatique et la régulation atmosphérique.

• Préservation des sols et de l'eau: Les systèmes racinaires combattent l'érosion et la désertification, en particulier en Tunisie. Ils contribuent à la filtration et au maintien des ressources en eau.

• Biodiversité: Les écosystèmes forestiers constituent l'habitat essentiel pour une multitude d'espèces animales et végétales, assurant l'équilibre biologique global.

• Qualité de l'Air et Cadre de Vie: Dans les zones urbaines, les arbres agissent comme des filtres naturels, produisant l'oxygène et réduisant les îlots de chaleur par l'ombrage et l'évapotranspiration.

Un investissement dans l'économie circulaire

L'arbre est une ressource renouvelable dont toutes les composantes sont exploitables, créant de la richesse et des emplois dans une logique d'économie circulaire.

Le Cas de l'Olivier est exemplaire dans le contexte méditerranéen :

Composante de l'olivier Exploitation et produits Fruits (Olives) Huile d'olive, olives de table (Agroalimentaire, Cosmétique) Bois d'olivier Meubles de haute qualité, artisanat Feuilles Infusions et extraits (Phytothérapie, Santé) Résidus de taille Nourriture pour le bétail (complément alimentaire), Charbon de bois, Biomasse énergétique

De même, dans le Nord-Ouest tunisien, le Chêne-Liège soutient une filière durable grâce au prélèvement de l'écorce (liège) sans abattage, tandis que le Pin d'Alep fournit le précieux Zgougou (pignons) au cœur de l'économie agroalimentaire locale. L'investissement dans l'arbre soutient donc des filières complètes, de l'agriculture à l'énergie.

II. L'Ancrage social: de l'éducation à la justice

La célébration de la Fête de l'Arbre renforce le tissu social et transmet des valeurs essentielles.

• Cohésion Sociale et éducation: Les campagnes de reboisement sont des moments de rassemblement communautaire et des plateformes idéales pour sensibiliser les jeunes aux gestes d'écocivisme.

• L'arbre comme institution sociale: Historiquement, les arbres majestueux servaient de marqueurs sociaux et judiciaires. Le proverbe tunisien "L'ahsseb teht ettouta" (Le règlement des comptes se fait sous le mûrier) illustre parfaitement ce rôle. Le mûrier fournissait l'ombre nécessaire pour la réunion des anciens qui, en public et sous le témoin neutre de l'arbre, rendaient les jugements, assurant ainsi la légitimité et la transparence de la décision.

III. Une Tradition ancrée, une vision moderne

La Fête de l'Arbre est une tradition qui a su se réinventer, passant des rituels ancestraux aux politiques publiques.

• De l'Antiquité au XIXe siècle: Des cultures anciennes qui vénéraient les bois sacrés, l'idée a été formalisée en 1872 aux États-Unis par J. Sterling Morton (Arbor Day), en réponse à une déforestation massive, lançant ainsi une vague mondiale de reboisement.

• En Tunisie: Notre pays célèbre la Fête Nationale de l'Arbre chaque année, traditionnellement le deuxième dimanche de novembre. Cette date, choisie pour coïncider avec les premières pluies propices à la plantation, est l'occasion de vastes campagnes de reboisement gérées par les autorités et la société civile, visant à lutter contre la désertification et à renouveler le patrimoine forestier national.

En conclusion

La Fête de l'Arbre n'est pas un événement anodin. C'est un acte de planification à long terme, où chaque citoyen est invité à devenir un investisseur.

Investir dans un arbre, c'est investir dans l'avenir et la durabilité de la vie sur notre planète.

Professeur Mounir Zili

Professeur Universitaire et acteur de la société civile







