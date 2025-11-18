"La médina au temps des pachas beys" de Mohamed El Aziz Ben Achour: Entre demeures et monuments

Par Hatem Bourial - Un nouveau recueil de chroniques de Mohamed-El Aziz Ben Achour vient de paraître aux éditions Leaders. Cet ouvrage illustré de 242 pages est une invitation à découvrir les secrets de la médina de Tunis à travers les époques et notamment celle des pachas beys. Regard transversal sur l'architecture, la société et la culture, ce livre arpente l'histoire et les monuments de Tunis tout en initiant le lecteur à de nombreux aspects de la vie quotidienne de la médina de Tunis, ses faubourgs et ses proches campagnes.

Un regard transversal sur l'architecture, la société et la culture

Dans le premier chapitre intitulé « La médina, ses demeures et ses monuments », Mohamed-El Aziz Ben Achour nous fait visiter Dar el Bey, Dar Abdelwahhab, Dar Djellouli et Dar Husseïn. Il nous introduit dans des médersas et casernes, des établissements charitables et aussi les secrets de Tourbet el Bey. « La société et la vie » sont le centre d'intérêt d’un deuxième chapitre qui traite des familles et de la vie des souks. " La médina au vert " compléte l'ouvrage en évoquant Sidi Bou Said et d'autres banlieues champêtres et résidences beylicales. Enfin, ce livre se referme sur un hommage à la mémoire de Jacques Revault et Ahmed Djellouli qui tous deux, méritent de la médina à laquelle ils ont beaucoup donné.

Ce nouvel opus de Mohamed-El Aziz Ben Achour comprend en outre un grand nombre d'illustrations entre photographies anciennes, cartes postales d'époque et reproductions de tableaux de peinture ou de gravure. L'ensemble est d'une lecture agréable, adossée à une riche documentation, des sources de première main et une plume alerte et précise.

Le quatrième opus d'une série patrimoniale

Docteur en civilisation islamique et Docteur d’Etat ès-lettres et sciences humaines, Mohamed-El Aziz Ben Achour a fait l’essentiel de sa carrière scientifique à l’Institut national du Patrimoine de Tunis en qualité de directeur de recherches archéologiques et historiques. Il a été ministre de la culture (2004 -2008) puis directeur général de l’Alecso (2009 -2013).

Auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de la Tunisie et du Monde arabe, il collabore régulièrement au magazine Leaders. Mohamed-El Aziz Ben Achour a publié aux éditions Leaders, « La Tunisie, La Méditerranée et l’Orient au miroir de l’histoire » ( 2019 ), « Aux temps des émirs et des beys. Episodes de l’histoire tunisienne » ( 2022 ), et « La Tunisie de jadis et de naguère à la rencontre de l’Occident et de l’Orient » ( 2024 ). Ce quatrième opus ouvre de nouvelles perspectives au lecteur intéressé par l'histoire de la médina de Tunis en restituant la dialectique intime des monuments et des traces des générations d'antan.

La médina au temps des pachas beys

de Mohamed-El Aziz Ben Achour

Editions Leaders, 2025, 242 pages, 40 DT.

En librairies et sur www.leadersbooks.com.tn

Hatem Bourial

