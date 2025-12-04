News - 04.12.2025
Tourisme en Tunisie : les Britanniques encore plus nombreux
L’objectif de 11 millions de touristes en 2026 semble de plus en plus à notre portée. D’ores et déjà, la Tunisie en a reçu 10 millions au 20 novembre dernier, en hausse de 10.3% par rapport à la même période durant l’année précédente. Les recettes touristiques sont elles aussi en hausse, avec 7 milliards de dinars (+8.3%). Si la France demeure en tête des marchés émetteurs avec plus d’un million de touristes, les Britanniques affichent un record de 415.000 touristes, et une croissance de 40%.
