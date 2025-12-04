Français
العربية
Newsletter Abonnez-vous
X
  1. Accueil
  2. News
Partager tweeter
News - 04.12.2025

Tourisme en Tunisie : les Britanniques encore plus nombreux

Tourisme en Tunisie : les Britanniques encore plus nombreux

L’objectif de 11 millions de touristes en 2026 semble de plus en plus à notre portée. D’ores et déjà, la Tunisie en a reçu 10 millions au 20 novembre dernier, en hausse de 10.3% par rapport à la même période durant l’année précédente. Les recettes touristiques sont elles aussi en hausse, avec 7 milliards de dinars (+8.3%). Si la France demeure en tête des marchés émetteurs avec plus d’un million de touristes, les Britanniques affichent un record de 415.000 touristes, et une croissance de 40%.
 

Envoyer à un ami Imprimer
Vous aimez cet article ? partagez-le avec vos amis ! Abonnez-vous
commenter cet article
0 Commentaires
Article précédent Zoubeida Khaldi: Le dernier fantôme
Article suivant Ce dimanche, le Palais Ahmed Bey à la Marsa ...
X

Fly-out sidebar

This is an optional, fully widgetized sidebar. Show your latest posts, comments, etc. As is the rest of the menu, the sidebar too is fully color customizable.