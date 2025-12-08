Tahar Bekri: Je voudrais t’aimer monde

Loin des ailes sombres

Des sirènes Des feux qui déchirent ton ciel

Des cimetières anonymes Des maisons comme des tombes

Je voudrais t’aimer monde

Champ de blé gerbe d’épis bercés par les envolées

Des oiseaux migrateurs par-dessus les plaines

Nourricières les vallées dans la résonance des chants libres

Ce vent emportant mon pollen jusqu’à l’éclosion de tes saisons

Un bourgeon compagnon de l’autre les fruits en partage

Loin des visages de l’ombre

Des bottes d’enfer Des balles sifflantes Des plombs durcis

Des mots aux venins versés sur les ondes de l’abîme

Je voudrais t’aimer monde

Tournesol veillant sur les chemins de lumière

Sans épouvantail les pétales s’alliant à ta beauté

Où que tu te tournes se trouve le rêve

Ami des rivières les roselières dans le zéphyr

Disant à l’eau sois douce pour l’océan

Tant de sels alourdissent sa houle

Loin des abandonnés dans les décombres

Des potentats aux griffes de vautours

Leurs becs grand-ouverts comme des mâchoires le sang autour

D’invasion en spoliation, ennemis des primevères

Je voudrais t’aimer monde

Amandier en fleurs oranger suave olivier debout

Chanson remplie comme une coupe par les soirs de retour

Un verre s’élève l’autre se pose entre l’horizon et le rivage

Les vagues apportant tes embruns flocons de caresse

Loin des fosses en nombre

Des murs qui séparent des pierres qui se lamentent

Des drones Des chars Des appareils de haine

Marchant sur mon poème les césures béantes

Les stigmates des balles sur le front des demeures

Je voudrais t’aimer monde

Fenêtre ouverte sur le monde sans barreaux ni chaînes

Ma plume attachée aux lueurs du jour

Les pas rythmés sur les lignes aux rencontres festives

Les baisers comme des sillons fertiles

Loin des errants qui sombrent

Des camps indignes Des dunes ondulantes

Dans l’effacement des traces les ensablements sans gloire

L’Histoire au gré des arrogances poussière

Je voudrais t’aimer monde

Pluie attendue sur les paumes en prière

Palmeraie aux portes de la mer vivante

L’eau arrivant aux parcelles reine des séguias

Tant de miracles surgis des sources

Tes verdures larges hautes offrandes

Loin des pluies acides des nuages toxiques

Des nappes orphelines des tourterelles tristes

Sur les cimes des adieux dans la solitude

Je voudrais t’aimer monde

Vol d’hirondelles accueillant ton soleil qui se couche

Par les nuits où se dessine ta voie lactée

De vision en vision l’utopie remuée

Songe dissipant les raisons obscures

Loin des affres de l’exil

Des naufrages De la terre qui tremble Des nuées nuisibles

Des arbres réduits en cendre Des forêts qui flambent

L’une tombe l’autre s’effondre

Je voudrais t’aimer monde

Port d’attache Parole de salut érigée comme un sourire

Les Humains des poignées de rosée fraternelle

Serrées par les matins où éclosent tes soleils

Invitant les sept merveilles

Ô monde !

Tahar Bekri

