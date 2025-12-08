Hafida Ben Rejeb Latta chez les rotariens de Tunis, Carthage, la Marsa et Sousse (Album photos)

En apothéose d’un mois de présentation et de dédicace entre la capitale et différentes régions de Tunisie, Hafida Ben Rejeb Latta était l’invitée de quatre clubs Rotary. Vendredi, un interclub groupant les rotariens de Tunis, Carthage et la Marsa était l’occasion de débattre de son livre «Une fille de Kairouan» (Editions Leaders). Dimanche, ce fut le club de Sousse qui a pris le relais.

A chaque rencontre, Hafida aura toujours des confidences à livrer, des révélations à faire, captant l’attention. De son côté, Dr Ridha Kechrid, qui l’introduisait aux participants, savait toujours choisir un angle particulier pour mettre en valeur son parcours et son courage.

Un livre merveilleux à lire.

Une fille de Kairouan

de Hafida Ben Rejeb Latta

Editions Leaders, 2025, 400 pages, 60 DT

En librairies et sur www.leadersbooks.com.tn



Lire aussi

Anissa Barrak - Tracer sa voie, affranchir sa destinée : l’histoire d’Hafida Ben Rejeb Latta dans son nouveau livre «Une fille de Kairouan»

Hafida Ben Rejeb Latta: Une fille de Kairouan

Vient de paraître : Une fille de Kairouan de Hafida Ben Rejeb Latta