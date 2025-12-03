Des élections au Comité olympique tunisien

Moment fort dans la nouvelle architecture sportive en Tunisie. Après le renouvellement des bureaux exécutifs des fédérations sportives, c’est au tour du comité national olympique tunisien (Cnot) de tenir son assemblée générale élective le 26 décembre 2025. Les représentants des fédérations sportives auront à cette occasion à élire le nouveau président du comité pour un mandat allant jusqu’en 2028 ainsi que les membres de son comité exécutif et ceux du conseil d’arbitrage sportif devant siéger à l’Instance nationale d’arbitrage. Sollicitera-t-il un nouveau mandat? Le Cnot est présidé jusque-là par Me Mehrez Boussayen, membre du Comité international olympique et dirigeant de plusieurs commissions et associations sportives de haut niveau. Il n’a pas encore révélé s’il compte rempiler.

