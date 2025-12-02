Le Prix Aboul Kacem Chabbi 2025: Un hommage à la Palestine

Chaque session annuelle de remise du prix Aboul Kacem Chabbi est un moment littéraire fort que la Banque de Tunisie (BT) réussit depuis 1984. La cuvée 2025 a récompensé une grande romancière égyptienne, Camélia Abdelfettah, et un illustre sociologue tunisien, Taher Labib. Invité d’honneur de la session : le poète et homme de théâtre qatari Khaled al Jaber. Le directeur général de la BT, Hichem Rebai, entouré des cadres de la banque, était ravi de recevoir de nombreux invités, notamment les ambassadeurs de Palestine et du Qatar en Tunisie.

Cette session a été voulue en hommage et solidarité avec le peuple palestinien. Une magnifique petite kouffiée traditionnelle, conçue sous la forme de la carte de la Palestine, a été accrochée au carton d’invitation. Puis des extraits de poèmes de Mahmoud Darwiche ont été déclamés par Wahida Dridi.

Parmi quarante romans reçus, quatre ont été retenus dans la liste raccourcie finale et Camélia Abdelfattah a remporté le prix avec son roman intitulé «Qu’il te pousse dans la balançoire». Elle ne pouvait être plus ravie de mériter ce prix portant le nom prestigieux d’Aboul Kacem Chabbi, «dont l’inspiration poétique et l’immensité de l’œuvre» gagnent l’ensemble des pays arabes, a-t-elle souligné. Des extraits de son roman ont été lus par le comédien Jamel Sassi.

Le prix d’honneur est revenu à Taher Labib, «pour sa contribution pionnière dans l'enrichissement de la pensée humaine et ses recherches approfondies dans les sciences sociales.» Recevant son prix des mains de l’ambassadeur de Palestine à Tunis, Rami Qaddoumi, le lauréat a vu dans cette distinction «une victoire pour la pensée libre résistante» et a déclaré qu’il partagera la récompense avec les enfants de Gaza.

Le palmarès 2025 a primé également les jumelles Bissan et Bilsan Kouka, championnes tunisiennes du «Défi de la lecture arabe» 2025 récemment tenu à Dubaï, et d’autres figures.

