News - 01.12.2025

“Songe et éveil” : le nouveau recueil poétique de Yadh Ben Achour

Yadh Ben Achour entre “Songe et éveil”

Variations sur une profonde réflexion philosophique partagée. S'il ne faut rien espérer de la vie, il faudrait toujours essayer de l'améliorer. Le professeur Yadh Ben Achour, qui a pris goût à la poésie depuis sa prime jeunesse, revient avec un nouveau recueil de poèmes. Après « Poèmes sur la liberté », paru en 2024, il publie « Songe et éveil » (AC Editions) : 17 poèmes écrits en arabe et en français.  Du « trou dans la serrure » à « l’absence », de « la mort de l’enfant » au « perroquet de Milan », chaque poème exprime un ressenti personnel profond, sans être soumis à une traduction littérale, à ne plus distinguer la langue initiale de son écriture, dans ce double registre linguistique.

Yadh Ben Achour partage «une traversée des grandes interrogations humaines : la vie, la mort, le destin, le mystère de l’interprétation, mais aussi l’écho de notre histoire récente et la mémoire des mythes. Il convoque de grands poètes arabes et chante la liberté, qu’il ne cesse de déclamer.

 

