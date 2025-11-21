Epson EcoTank L3550 : Economies remarquables et impression parfaite pour maison et bureau

La L3550 de la gamme EcoTank est une imprimante couleur 3-en-1 qui prend en charge l’impression, la numérisation et la copie au format A4. Conçue pour offrir un excellent rapport qualité-prix, elle combine performance, fiabilité et économies exceptionnelles, faisant d’elle un choix idéal pour la maison comme pour le bureau.

Grâce à son système EcoTank à réservoirs d’encre rechargeables, cette imprimante garantit des coûts d’impression extrêmement réduits. Avec les bouteilles d’encre incluses, vous pouvez atteindre jusqu’à 6600 pages en noir et blanc et 5 900 pages en couleur, offrant une autonomie impressionnante et une utilisation prolongée sans remplacement fréquent de l’encre.

Performante et ultra-rapide, la L3550 délivre des impressions de haute qualité avec des vitesses pouvant atteindre 33 ppm en monochrome et 20 ppm en couleur. Sa résolution d’impression de 4800 × 1200 DPI assure des documents nets et éclatants, tandis que son scanner haute définition 1200 × 2400 DPI garantit des numérisations fidèles à l’original. Elle numérise une page A4 en seulement 11 secondes en noir et 28 secondes en couleur, un gain de temps précieux au quotidien.

Dotée de la technologie brevetée Micro Piezo® Zéro Chaleur, l’EcoTank L3550 est imprime avec une précision remarquable tout en réduisant la consommation d’énergie, puisqu’aucune chauffe n’est nécessaire lors de l’éjection de l’encre. Une solution à la fois écologique et performante.

Côté connectivité, la L3550 excelle grâce au Wi-Fi et Wi-Fi Direct, facilitant son intégration dans n’importe quel environnement. Via l’application Epson Smart Panel, vous pouvez imprimer, numériser et surveiller l’état de votre imprimante directement depuis votre smartphone ou tablette, pour une utilisation mobile simple et intuitive.

La garantie Epson renforce la fiabilité de l’appareil et assure une tranquillité d’esprit totale, venant compléter un produit déjà reconnu pour son excellent rapport qualité-prix.

