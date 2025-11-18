L’actualité 2025 du jus cogens en colloque ce jeudi 20 novembre à la Faculté des Sciences juridiques

Considéré comme le noyau du droit international, le jus cogens désigne des normes impératives, c’est-à-dire des règles acceptées et reconnues par la communauté internationale comme étant d’une importance fondamentale, auxquelles aucun État ne peut déroger. Elles s’imposent même si un traité ou un accord international dit le contraire et sont obligatoires pour tous les Etats, sans exception, portant notamment sur l’interdiction du génocide, de la torture, de l’esclavage et autres.

« L’actualité du jus cogens : réflexions sur les normes impératives du droit international » sera le thème du Colloque annuel du Laboratoire de recherche en droit international & relations Maghreb-Europe, dirigé par la professeure Salwa Hamrouni, de la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis qui se tiendra les 20 et 21 novembre 2025. En rapport introductif, professeure Hamrouni traitera de « la genèse d’un concept perturbateur », puis deux séances se pencheront sur l’identification du jus cogens.

La troisième séance examinera les conséquences de la violation de la norme du jus cogens, alors que dans un rapport final, le professeur Slim Laghmani traitera du jus cogens à l’épreuve de l’ordre politique international.

Argumentaire et programme intégral



