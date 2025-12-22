Nabeul accueille le festival international Neapolis de théâtre pour enfants

Par Rached Khayati - La 38ème édition du Festival International Neapolis de Théâtre pour enfants commencera ce lundi 22 décembre 2025, à Nabeul avec un carnaval qui sillonnera les artères principales de la ville. Deux productions des enfants de la Maison de la Culture de Mahdia et du club d’enfants de Ksar Helal, assureront l’ouverture.

Sauvé de justesse suite à l’indisponibilité technique de la salle du Centre international Neapolis, il a pu trouver refuge à la Maison de la Culture de l’avenue Hédi chaker, là où il était né. Les bambins auront ainsi leur festival et monteront sur les planches au grand bonheur des spectateurs. Rassemblement culturel incontournable à Nabeul lors des vacances d’hiver, le festival se déploiera également à Hammamet, Bizerte, Agareb, Menzel Bouzelfa, Siliana, Chebika et le Bardo. Le programme propose une palette de représentations théâtrales, des spectacles de marionnettes, des chants soufis, des ateliers techniques, et un séminaire scientifique à l’Espace Jeelen Art & events Home. Il accueille des troupes et des participants venant d’Algérie, du Maroc, d’Egypte, d’Irak, d’Espagne, d’Italie, de Bulgarie, de Russie, d’Iran, du Vietnam et de Chine.

Que le spectacle commence !

