MeetUp Pro 3.0 : Un grand forum d’affaires et salon de l’emploi, fin novembre prochain à Sousse

MeetUp Pro revient cette année avec une troisième édition ambitieuse, les 28 et 29 novembre 2025 à Sousse. Organisé par AIESEC en Tunisie – Sousse, en collaboration avec le groupe GFI University, cet événement se veut comme un grand forum d’affaires et salon de l’emploi du Sahel, réunissant entreprises, startups, investisseurs, professionnels et jeunes talents.

L’événement s’articule autour de deux journées complémentaires, chacune dédiée à un axe stratégique : la première à l’entrepreneuriat et la croissance et, la seconde, à l’employabilité et les talents.

Plus de 70 exposants, 200 professionnels et 1 000 participants attendus, sont attendus à cette occasion.



