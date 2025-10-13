Français
العربية
Newsletter Abonnez-vous
X
  1. Accueil
  2. Partenaires
Partager tweeter
Partenaires - 13.10.2025

MeetUp Pro 3.0 : Un grand forum d’affaires et salon de l’emploi, fin novembre prochain à Sousse

MeetUp Pro 3.0 : Un grand forum d’affaires et salon de l’emploi, fin novembre prochain à Sousse

MeetUp Pro revient cette année avec une troisième édition ambitieuse, les 28 et 29 novembre 2025 à Sousse. Organisé par AIESEC en Tunisie – Sousse, en collaboration avec le groupe GFI University, cet événement se veut comme un grand forum d’affaires et salon de l’emploi du Sahel, réunissant entreprises, startups, investisseurs, professionnels et jeunes talents.

L’événement s’articule autour de deux journées complémentaires, chacune dédiée à un axe stratégique : la première à l’entrepreneuriat et la croissance et, la seconde, à l’employabilité et les talents.

Plus de 70 exposants, 200 professionnels et 1 000 participants attendus, sont attendus à cette occasion. 

 

Envoyer à un ami Imprimer
Vous aimez cet article ? partagez-le avec vos amis ! Abonnez-vous
commenter cet article
0 Commentaires
Article précédent Mohamed Taoufik El Falah: Un mélomane accompli
Article suivant Document – La conférence de l’Ambassadeur ...
X

Fly-out sidebar

This is an optional, fully widgetized sidebar. Show your latest posts, comments, etc. As is the rest of the menu, the sidebar too is fully color customizable.