ATB lance le “Pack Horizon” : une nouvelle offre bancaire complète et exclusive

ATB innove et enrichit son offre en lançant le “Pack Horizon”, une solution bancaire intégrée qui conjugue simplicité, sécurité et privilèges. Pensé pour accompagner ses clients dans toutes les étapes de leur vie, ce pack inédit sublime le quotidien en une expérience premium et ouvre de nouvelles perspectives pour concrétiser chaque rêve en un projet concret.

Le “Pack Horizon” de l’ATB, propose une véritable expérience alliant performance financière, confort et sérénité. Il inclut la prestigieuse carte ATB Visa Signature, qui va bien au-delà des opérations classiques de paiement et de retrait. Elle ouvre l’accès à un univers d’avantages exclusifs : accès à plus de 1300 lounges d’aéroport et une assurance voyage haut de gamme couvrant le titulaire de la carte, son conjoint et ses enfants.

Le Pack Horizon donne également accès à une panoplie de produits et services bancaires, facilitant votre quotidien:

• Gestion optimisée : un compte de dépôt rémunéré et des solutions d’épargne sur mesure pour faire fructifier ses ressources en toute confiance.

• Mobilité et services digitaux: carte virtuelle E-Pay pour des paiements en ligne sécurisés, et un accès à la banque à distance 24h/24, 7j/7.

• Financement sur mesure: conditions préférentielles pour concrétiser ses projets immobiliers, automobiles ou personnels et pleins d’autres avantages exclusifs

Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.atb.com.tn

