Un forum méditerranéen les 20 et 21 novembre prochain à Tunis : Concevoir une IA utile pour la région

Près de 600 participants sont attendus au Forum méditerranéen sur l’IA qui tiendra sa deuxième édition à Tunis, les 20 et 21 novembre prochain. Objectif: capter des solutions innovantes pour développer des projets utiles pour les pays des deux rives. Cette initiative, française à l’origine, a trouvé son plein écho en Tunisie où le ministère des Technologies de la communication finalise les dernières touches. Fin septembre dernier, la déléguée interministérielle française à la Méditerranée, Nadia Hai, était venue à Tunis pour s’entretenir avec le ministre Sofiène Hemissi des préparatifs.

Des acteurs clefs de l’IA dans le bassin méditerranéen plancheront à cette occasion sur les réponses pouvant être apportées aux grands défis de la zone, notamment la dépollution et la décarbonation, la gestion de l’eau et la détection des fuites et déperditions, la santé, l’éducation et autres.



