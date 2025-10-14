L’UTM brille dans le classement Times Higher Education 2025: Première en Tunisie, et référence en Afrique

L’Université de Tunis El Manar annonce avec fierté le renforcement de sa position dans le classement Times Higher Education (THE) 2025, qui a pris en compte plus de 33 000 universités à travers le monde. L’université se classe dans la catégorie 801–1000 au niveau mondial, se plaçant ainsi en tête des universités tunisiennes et affirmant sa position de référence académique majeure en Afrique.

Ce classement reflète la qualité de l’enseignement supérieur en Tunisie. L’Université de Tunis El Manar a contribué à placer la Tunisie à la première position en Afrique dans l’indice de qualité de l’enseignement (Teaching Quality), grâce à sa 209e place mondiale, soulignant l’efficacité de ses programmes et son excellence académique.

L’UTM poursuit également son leadership dans les partenariats avec les acteurs économiques, occupant la première place en Afrique du Nord et la 500e place mondiale, confirmant ainsi son engagement en faveur de l’innovation, du renforcement de l’employabilité et de son ouverture sur le contexte social et économique.

Cette réussite illustre l’engagement de l’Université de Tunis El Manar dans sa mission fondamentale de développement de la recherche scientifique et d’amélioration de la qualité de l’enseignement, tout en affirmant son rôle central en tant que pôle moteur de l’enseignement supérieur en Tunisie et en Afrique du Nord, offrant un modèle d’excellence académique et d’interaction avec la société.

