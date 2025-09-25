Le partenariat entre l’UTM, l’ALECSO et We 4 Lead: La Parité en point de mire! (Album photos)

La Chaire ALECSO pour l’arbitrage commercial international a conclu ce mardi 23 septembre 2025 un protocole d’accord avec l’Université Tunis El Manar ayant pour objet de promouvoir l’implication de la Femme dans le domaine de l’arbitrage. L’UTM, dans la personne de son Président, le Professeur Moez Chafra, a particulièrement témoigné de son engagement à soutenir l’enquête menée dans le cadre de la consultation arabe sur la pratique de l’arbitrage dans les pays arabes, lancée par la Chaire ALECSO pour l’arbitrage commercial international en vue d’une meilleure implication de la femme dans le milieu de l’arbitrage.

La Parité, mot clé de ce protocole d’accord, a été rappelée par les signataires du protocole dans leurs propos introductifs. Le professeur Moez Chafra, Président de l’UTM a confirmé l’engagement de l’université Tunis Elmanar à la parité et au respect. Mme Najet Brahmi, directrice de la Chaire a, à son tour rappelé que la Chaire ALECSO pour l’arbitrage commercial international est une chaire socialement responsable et qu’elle œuvre en vue de la réalisation des objectifs du développement durable dont notamment la Parité et l’égalité Homme Femme dans la pratique de l’arbitrage. Les deux parties signataires de la convention ont rappelé l’intérêt que présente le protocole d’accord signé dans le cadre de la réalisation du projet we4 Lead co-fondé par l’Union européenne au quelle elles sont toutes les deux engagées.

La cérémonie de signature de la convention a eu lieu en la présence du Professeur Mustapha Ben Ltaief, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis, de Mme Halima Wanada, Ambassadrice de l’ODD 5/UTM et responsable scientifique du projet We 4 Lead, Mme lobna Zakraoui, chargée de la Coopération internationale, et de plusieurs cadres et fonctionnaires de l’UTM. Le centre de la femme arabe pour la formation et la recherche CAWTAR représentée par sa directrice Mme Soukeina Bouraoui a été également invité à prendre part à cette cérémonie de signature.

La signature du protocole a été couronnée par un double hommage rendu par le Président de l’UTM à la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis et à la Chaire ALECSO pour l’arbitrage commercial international.

