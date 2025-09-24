Epson: Engagé vers une logistique décarbonée respectueuse de l’environnement

Epson vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050**1. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise travaille sur diverses initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), non seulement dans le processus de production, mais aussi dans la logistique.

Avec une forte proportion de ventes à l’international, la réduction de l’impact environnemental du transport maritime est aujourd’hui l’une des principales priorités d’Epson. Pour une entreprise qui dépend fortement du transport maritime, limiter cet impact représente un défi majeur dans la décarbonisation globale de la chaîne logistique.

« Nous voulons livrer nos produits à nos clients sans nuire à l'environnement. » Tel est l'engagement d'Epson en faveur de la décarbonisation de la logistique.

Réduire la fréquence des expéditions en améliorant l'efficacité du chargement

En logistique, transporter la même quantité de marchandises de manière plus efficace permet de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre.

Epson a ainsi mis en place plusieurs mesures concrètes. L’entreprise a progressivement remplacé les conteneurs standards utilisés pour le transport maritime par des conteneurs high cube*2, en collaboration avec le personnel des entrepôts et les distributeurs. Ces conteneurs, plus hauts d’environ 30 cm, permettent une capacité de chargement accrue d’environ 12 %. Grâce à ce changement, la capacité de chargement par conteneur a augmenté de 14,3 %*. En parallèle, Epson continue à optimiser le remplissage des conteneurs grâce à la miniaturisation des produits, à une meilleure combinaison des articles transportés, et à l'utilisation de palettes en feuilles, plus légères et modulables.

Le défi de la révision des routes maritimes

L’optimisation des itinéraires de transport représente un levier essentiel pour réduire les émissions de GES. Epson a ainsi revu certaines de ses routes logistiques, en mettant en place une nouvelle ligne régulière vers les bases nord-américaines.

Jusqu’à présent, les produits destinés au continent nord-américain étaient acheminés par bateau depuis l’Asie du Sud-Est jusqu’au port de Long Beach, sur la côte ouest des États-Unis, puis transportés par train (principalement diesel) jusqu’aux entrepôts situés dans l’Indiana. Désormais, avec le nouvel itinéraire, les marchandises sont débarquées sur la côte Est, puis transportées par voie terrestre sur une distance plus courte. Bien que le transport maritime soit plus long, cette solution réduit considérablement la distance parcourue sur terre, entraînant une réduction estimée de 320 tonnes de GES en 2024*3.

Diversification et résilience logistique

À l’origine, cette route via la côte-Est été envisagée dans le cadre du **BCP (plan de continuité d’activité) * en cas de catastrophe. Mais Epson a choisi de l’intégrer à son fonctionnement régulier, combinant ainsi deux priorités majeures: continuité d’activité et réduction de l’impact environnemental.

Cette révision permet aussi de diversifier les risques logistiques liés à la congestion portuaire, aux catastrophes naturelles ou aux perturbations géopolitiques.

Mettre en place cette nouvelle route régulière n’a pas été sans difficulté. De nombreuses options maritimes existaient, et il a fallu trouver le bon équilibre entre distance, délai et connectivité portuaire. Une coordination étroite avec les différents transporteurs a été nécessaire pour ajuster délais et coûts. Malgré des points de vue divergents parmi les parties prenantes, Epson a réussi à mobiliser tout le monde autour d’un objectif commun: un transport plus stable, plus efficace, et avec un impact environnemental réduit.

Exploiter les services de transport maritime utilisant des carburants alternatifs

En 2024, Epson a lancé une nouvelle initiative en partenariat avec son logisticien: le recours à des services de fret maritime fonctionnant avec des carburants alternatifs, comme le biodiesel et le méthanol vert*4. Ces combustibles, moins polluants que le fioul lourd, permettent de *réduire les émissions de GES jusqu’à 84 %*5 sur certaines routes.

En utilisant cette solution pour transporter *100 conteneurs de 40 pieds* depuis les Philippines, Epson a réduit ses émissions de GES d’environ 220 tonnes en 2024*6, par rapport au transport conventionnel.

Vers la vision d'avenir d'Epson

La réduction des émissions de GES liées au transport maritime est essentielle pour réussir la transition vers une logistique décarbonée. Epson poursuivra ses efforts pour:

• Améliorer l’efficacité du chargement,

• Réduire la fréquence des expéditions,

• Optimiser les itinéraires de transport,

• Adopter des carburants alternatifs.

L'entreprise vise à inspirer une dynamique positive dans le secteur du transport maritime et contribuer plus largement à la décarbonation de la société.

Pour un avenir durable, Epson agit dès aujourd’hui, en repensant toutes les étapes : de la production jusqu’à la livraison des produits aux clients. Même en logistique, l’environnement reste au cœur des décisions.

Notes de bas de page

1* Vision | Développement durable | Epson



2* Les conteneurs à grand volume (high cube) ont la même largeur et la même longueur que les conteneurs standard, mais sont environ 30 cm plus hauts, offrant ainsi une capacité supplémentaire d’environ 12 %.



3* Chiffre réel pour 2024 si certaines routes reliant l’Asie du Sud-Est (Indonésie et Thaïlande) à la côte ouest de l’Amérique du Nord sont remplacées par des routes vers la côte est.



4* Combustibles qui émettent moins de gaz à effet de serre que le fioul lourd conventionnel.



5* Par rapport à l’utilisation de combustibles fossiles standards sur des itinéraires spécifiques.



6* Par rapport aux combustibles fossiles standards. Chiffre réel pour l’itinéraire reliant l’Asie du Sud-Est à l’Europe, d’octobre 2024 à mars 2025.







