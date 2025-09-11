“Global AI Congress Africa” (GAICA) 2025 : l’Afrique veut prendre sa place dans la révolution mondiale de l’IA

L’Afrique ne veut plus être simple spectatrice de la révolution de l’intelligence artificielle (IA): elle entend en devenir un acteur clé.

C’est tout l’enjeu de la première édition du “Global AI Congress Africa” (GAICA) 2025, qui se tiendra du 17 au 19 novembre 2025, à Novation City (Sousse, Tunisie).

Cet événement d’envergure internationale réunira plus de 6000 participants attendus, dont 134 intervenants de premier plan, 110 exposants et plus de 200 startups, pour débattre des enjeux de l’IA et présenter des solutions adaptées aux besoins du continent africain.

Un sommet inédit à un moment charnière

Organisé par Novation City, en partenariat avec TPM Events et avec le soutien de la GIZ et de la Caisse des Dépôts et Consignations de Tunisie, GAICA 2025 se veut le plus grand rendez-vous africain entièrement dédié à l’IA.

Pour ses initiateurs, le moment est crucial: alors que les États-Unis, la Chine et l’Union européenne mènent la course mondiale à l’IA, l’Afrique doit affirmer sa place dans cette révolution technologique.

“Notre ambition est de positionner la Tunisie comme un carrefour technologique entre l’Afrique et le reste du monde”, a déclaré Hichem Turki, Directeur général de Novation City, lors de la conférence de presse organisée dans le cadre du salon BIGTECH, qui se tient actuellement, à Tunis.

En s’appuyant sur des applications concrètes et inclusives; de l’agriculture intelligente à la santé numérique, en passant par les villes durables et les fintechs; le congrès ambitionne de démontrer que l’Afrique peut devenir force de proposition, et non simple terrain d’expérimentation.

Trois jours pour accélérer l’écosystème africain

Pour relever ce défi, “GAICA 2025” proposera pendant trois jours un programme riche et structuré, pensé pour favoriser l’émergence de synergies à l’échelle continentale:

• Des keynotes et panels de haut niveau, animés par plus de 130 experts internationaux, sur l’IA appliquée à la santé, l’agriculture, la finance, l’industrie, la gouvernance et l’éducation.

• Trois halls thématiques: Technology Hall (grands acteurs et fournisseurs de solutions), Startup Hall (jeunes pousses africaines innovantes) et Business Hall (réseautage et partenariats).

• Un dispositif de matchmaking B2B inédit pour connecter les startups africaines aux investisseurs mondiaux.

• Des ateliers, hackathons et masterclasses, véritables laboratoires pour former la prochaine génération d’ingénieurs et de “data scientists” africains.

“Nous voulons catalyser un écosystème africain de l’IA capable de concevoir ses propres solutions et de rivaliser à l’échelle mondiale”, explique Anas Rachdi, Directeur de l’innovation à Novation City.

Cette dynamique attire déjà l’attention des géants mondiaux du secteur: plusieurs sociétés de renommée internationale ont confirmé leur participation, notamment NVIDIA Meta....

L’Afrique sur la carte mondiale de l’IA

Au-delà de son ampleur, “GAICA 2025” se veut un tournant stratégique. Les organisateurs affirment vouloir transformer ce congrès en véritable tremplin pour les startups africaines.

“Notre objectif est de faire émerger des champions africains de l’IA, en les connectant à des partenaires stratégiques et à des capitaux internationaux”, soulignent-ils.

En combinant vision, innovation et opportunités d’investissement, “GAICA 2025” entend positionner durablement l’Afrique sur la carte mondiale de l’IA, avec la Tunisie comme hub stratégique et porte d’entrée du continent.

Télécharger le document de présentation