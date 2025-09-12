Inédit : La carte d’identité de Hédi Chaker déporté en France (Photos et Vidéo)

C’est un document inédit que révèle Leaders à l’occasion de la commémoration du 63ème anniversaire de l’ignoble assassinat, le 13 septembre 1953, du leader Hédi Chaker(*). Il s’agit de sa carte d’identité établie le 10 février 1943 par la mairie de Trets en France où il était déporté. Portant le numéro 683, elle mentionne qu’il est né à Sfax en janvier 1907 (et non en 1908 comme l’indiquent par erreur d’autres sources, fils de Haj Mahmoud et de Kmar Ben Amar Kammoun. C’est ce document qui lui servira de titre officiel pour son retour en Tunisie le 10 avril 1943, après de longues années de prison.

Arrêté à la suite des évènements du 9 avril 1938, Hédi Chaker sera écroué d’abord à Tunis, puis Téboursouk, avant d’être envoyé avec Bourguiba et Hédi Nouira au Fort Saint-Nicolas, dès le début de la deuxième guerre mondiale. Il faut lire les lettres de ces leaders prisonniers décrivant à leurs familles et camarades de lutte les privations endurées, jusqu’au manque absolu de nourriture, pour réaliser leur force de caractère, leur abnégation et leur capacité de résistance.

De retour à Tunis, Hédi Chaker ne sera pas au bout de ses peines. Il sera de nouveau arrêté le 18 janvier 1952 et ira de prison en prison, de Tabarka, à Remada, en passant par Borj Jelij à Djerba puis Tataouine. L’horrible machine harcelante ne lâchera pas prise et le voilà placé le 13 mai 1953 en résidence surveillé à Nabeul. Quatre mois après, jour pour jour, ses assassins viendront le chercher peu après minuit dans le modeste appartement qu’il occupe avec sa famille, défoncer sa porte, l’emportant avec eux pour ne le livrer que criblé de balles, abandonné au bord de la route menant vers Tunis.

Le témoignage de son fils, M’hammed Chaker, livré à Leaders, il y a un an, garde toute son actualité.

(*) En raison de l’Aïd, la commémoration a été avancée à ce jeudi 8 septembre à Sfax. Le président de la République y sera représenté par son Conseiller spécial, Me Lazhar Karoui Chebbi.

