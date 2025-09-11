Avis d’appel d’offres N°20/2025: Vente immobilière

La Banque de Tunisie et des Emirats se propose de lancer un appel d’offres ayant pour objet la cession d’un immeuble administratif (son ancien siège social) sis à 5bis Med Badra 1002 Tunis-Belvédère, composé de RDC, et 5 étages d’une superficie couverte de l’ordre de 2376 m².

Les offres doivent être établies et présentées avec précision des conditions de payement et accompagnées d’une caution bancaire de 1% du montant de l’offre d’une validité de 90 jours à partir du lendemain du dernier délai des remises des offres.

Elles doivent parvenir par poste ou déposées directement au bureau d’ordre central de la banque à l’adresse suivante :

Banque de Tunisie et des Emirats, au Boulevard Mohamed El Beji Caid Essebsi, lotissement AFH, BC8-Centre Urbain-Nord 1082 Tunis Tunisie,

Et ce au plus tard le 30/09/2025 à 17h00 (le cachet du bureau d’ordre central de la BTE faisant foi).

L’Enveloppe extérieure doit être fermée, scellée et libellée au nom de Madame la Directrice Générale de la Banque de Tunisie et des Emirats et ne doit porter aucune mention sauf l’indication suivante :

« Ne pas ouvrir – Appel d’offres N°20/2025 »

Toute offre parvenue après le délai prévu ou non conforme aux conditions du dossier d’appel d’offres et à l’avis d’appel d’offres sera automatiquement rejetée.

Tout intéressé par le présent appel d’offre aura le droit de consulter, auprès des services de la banque, le rapport d’expertise réalisé par un expert judiciaire agréé auprès des tribunaux.

Pour toute Information complémentaire, RDV pour visite, veuillez contacter le 71.112.000 poste 2154 ou le 99987532.



