L’IACE organise, la 9ème édition du Tunisia Economic Forum

" Le Tourisme en Tunisie : Vers de nouveaux horizons "

Un secteur stratégique face aux mutations mondiales

Le tourisme reste l’un des piliers de l’économie nationale, représentant un levier essentiel de croissance et d’emplois. En 2024, la Tunisie a enregistré 7,5 milliards de dinars de recettes touristiques, en hausse de 8,3% par rapport à 2023 (selon BCT), confirmant la résilience du secteur malgré les turbulences internationales.

Mais cette dynamique doit désormais s’accompagner de réformes profondes.

Réglementation, gouvernance financement et adaptation aux nouvelles attentes des clients constituent autant de défis pour repositionner la Tunisie sur l’échiquier touristique mondial.

Segments émergents et opportunités

Bien que le secteur touristique ait déjà fait l’objet de nombreux constats, le Forum propose une lecture différente : identifier les filières à fort potentiel et mettre en lumière les freins principalement d’ordre réglementaire, au-delà des problématiques transversales habituelles.

• Tourisme de haut de gamme,

• Tourisme de santé et de retraite

• Maison d’hôtes et tourisme rural,

• Tourisme chez l’habitant,

Un espace de réflexion et d’action

À travers des panels interactifs, les participants débattront des leviers nécessaires pour bâtir une vision renouvelée, intégrée et durable du tourisme tunisien.

Un rendez-vous pour repenser le tourisme tunisien

Le Tunisia Economic Forum 2025 se positionne comme un carrefour de dialogue stratégique entre décideurs publics et acteurs privés. Un rendez-vous majeur pour repenser le tourisme tunisien et l’accompagner vers plus de qualité, de durabilité et d’innovation.

