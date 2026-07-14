BCT: émission des billets en hausse de 15.3% et monnaies de 57.2%
L’émission des billets neufs et des pièces de monnaies constitue une mission importante assurée par la Banque centrale de Tunisie. Les quantités et valeurs témoignent de la demande soutenue de numéraires. Elles ont connu des évolutions significatives durant l’année, selon le rapport annuel de la Banque. C’est ainsi que l'émission de billets neufs a atteint en 2025, 117 millions de billets, pour une valeur totale de 3.509 MDT, en hausse annuelle de 15,3%. Ces émissions représentent 28% du flux global des retraits en valeur, complétant ainsi l’encaisse issue du triage des versements. Par ailleurs, afin de répondre à la demande soutenue de numéraire dans l’économie pour le cycle 2026-2027, la BCT a lancé en 2024 un programme de fabrication de l’ensemble des coupures de billets, dont les premières livraisons ont débuté en 2025.
Evolution de l’émission de billets
|Valeurs
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|En millions de billets
|210
|131
|138
|106
|117
|En millions de dinars
|3.300
|2.348
|3.480
|3.043
|3.509
Pour sa part, l’émission de pièces de monnaie a également enregistré, en 2025, une forte hausse de 57,2% en nombre, atteignant 30 millions de pièces et de 46,2% en valeur, pour s’établir à 19 MDT.
Evolution de l’émission de pièces de monnaie
|Valeurs
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|En millions de pièces
|34
|40
|23
|19
|30
|En millions de dinars
|12
|40
|26
|13
|19
A noter que, à fin 2025, la circulation fiduciaire s'est élevée à une valeur globale de 26.876 MDT dont 98% ou 26.351 MDT sous forme de billets et 2% au titre de pièces de monnaie. En nombre, la circulation fiduciaire est ventilée entre 1.293,2 millions de billets et 2.197,6 millions de pièces.
Quant aux retraits et versements, l’année 2025 a été marquée par un déséquilibre significatif entre les flux de retraits et de versements, avec des évolutions contrastées, souligne le rapport de la BCT. Les retraits effectués par les banques et l’ONP (l’Office national des Postes) ont atteint 12.517 MDT, enregistrant une hausse de 23,6%, tandis que les versements se sont élevés à 8.235 MDT, soit une baisse de 1,7%.
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