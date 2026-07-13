La Méditerranée ouverte: quand les poissons racontent les passages du monde

Par Zouhaïr Ben Amor. Universitaire

Une mer fermée qui n’a jamais cessé d’être ouverte

La Méditerranée donne souvent l’illusion d’une mer intérieure, presque close, contenue entre trois continents, bordée par des civilisations anciennes et enfermée dans une géographie que l’on croit familière. Pourtant, cette mer n’a jamais été une pièce d’eau immobile. Elle est une mer de passages, de seuils, de courants, de mélanges et de contradictions. Elle est à la fois bassin, carrefour, mémoire géologique et laboratoire vivant.

Par le détroit de Gibraltar, elle respire avec l’Atlantique; par le canal de Suez, elle reçoit depuis le XIXe siècle une poussée biologique venue de la mer Rouge et, au-delà, de l’océan Indien; par le Bosphore et les Dardanelles, elle dialogue plus difficilement avec la mer Noire; par les ports, les coques des navires, les eaux de ballast et les routes commerciales, elle s’ouvre encore davantage à un monde marin globalisé. Cette ouverture, que l’on a longtemps célébrée comme une chance économique et stratégique, a aussi produit une transformation silencieuse de la vie marine. Les poissons, plus que beaucoup d’autres organismes, rendent visible cette histoire. Ils portent dans leurs déplacements la trace des canaux creusés par les hommes, des eaux réchauffées par le climat, des équilibres écologiques fragilisés par la pêche et la pollution.

La Méditerranée actuelle n’est donc plus seulement celle des anciens pêcheurs, des herbiers de posidonies, des sardines, des anchois, des mérous et des thons; elle est aussi celle des poissons-lapins, des poissons-lions, des poissons-flûtes, des poissons-ballons et d’une multitude d’espèces venues d’ailleurs. Cette transformation ne doit pas être lue avec nostalgie seulement, comme si la mer avait eu autrefois une pureté fixe. La Méditerranée a toujours changé. Mais la nouveauté de notre époque tient à la vitesse du changement et à son origine: ce ne sont plus seulement les oscillations naturelles du climat ou les mouvements lents de l’évolution qui redistribuent les espèces; ce sont les infrastructures humaines, l’intensification du commerce maritime et le réchauffement accéléré des eaux. La question devient alors plus profonde: que signifie l’ouverture d’une mer lorsqu’elle met en contact des mondes biologiques qui, pendant des millénaires, avaient évolué séparément? Et que nous disent les poissons de cette rencontre parfois féconde, parfois brutale, entre des mers aux caractéristiques différentes?

Gibraltar: l’ancienne respiration atlantique

La première grande ouverture de la Méditerranée est celle de Gibraltar. Elle est naturelle, ancienne, et elle a façonné la personnalité même de cette mer. Par ce passage étroit, les eaux atlantiques entrent en surface, plus fraîches et moins salées, tandis que les eaux méditerranéennes, plus denses et plus salées, ressortent en profondeur. Cette respiration à double sens est essentielle: sans elle, la Méditerranée, soumise à une forte évaporation, serait beaucoup plus concentrée en sel et beaucoup plus instable. Gibraltar n’est pas seulement un détroit géographique; c’est un filtre écologique.

Depuis des temps très anciens, il a permis l’entrée, la sortie ou la stabilisation d’espèces à affinité atlantique. Une part importante de la faune méditerranéenne porte cette signature. Des poissons comme la sardine européenne (Sardina pilchardus), l’anchois européen (Engraulis encrasicolus), le merlu (Merluccius merluccius), le thon rouge (Thunnus thynnus) ou encore plusieurs sparidés et carangidés ne peuvent être compris sans cette continuité avec l’Atlantique. Ils ne sont pas forcément des «envahisseurs» au sens moderne du mot; ils appartiennent à cette histoire longue où la Méditerranée s’est repeuplée, recomposée et enrichie par ses échanges avec l’océan voisin. Coll et ses collègues ont bien montré que la biodiversité méditerranéenne est le produit d’une histoire géologique complexe, mais aussi d’une situation biogéographique exceptionnelle, entre zones tempérées, subtropicales et atlantiques (Coll et al., 2010). Pourtant, Gibraltar n’est pas une porte neutre.

Les caractéristiques physiques de ce passage — profondeur, courant, température, salinité — sélectionnent les espèces capables d’entrer et de s’installer. Toutes les espèces atlantiques ne deviennent pas méditerranéennes. Certaines franchissent le seuil, d’autres restent à l’ouest, d’autres encore ne font que des apparitions temporaires. Avec le réchauffement climatique, ce filtre se modifie. Des espèces à affinité plus chaude, déjà présentes dans l’Atlantique oriental ou sur les côtes africaines, trouvent progressivement des conditions plus favorables en Méditerranée occidentale. Ainsi, l’ouverture par Gibraltar n’est pas seulement un héritage du passé; elle devient un indicateur du futur. Elle montre comment une mer semi-fermée peut être réorganisée par de petits changements de température, de courant ou de saisonnalité. Là où l’on voyait autrefois une frontière naturelle relativement stable, on découvre aujourd’hui une zone de transition mouvante, capable d’accueillir de nouveaux équilibres mais aussi de déplacer les anciens.

Les poissons migrateurs, les petits pélagiques, les prédateurs et les espèces côtières y répondent chacun à leur manière: certains avancent vers l’est, certains remontent vers le nord, certains se raréfient localement, d’autres profitent de niches laissées ouvertes par la surexploitation ou la dégradation des habitats.

Suez: la brèche chaude venue de la mer Rouge

La seconde grande ouverture, plus récente et beaucoup plus brutale, est celle de Suez. Avec l’ouverture du canal en 1869, l’homme a mis en contact direct deux provinces marines qui étaient séparées depuis très longtemps: la Méditerranée orientale et la mer Rouge. Le phénomène est connu sous le nom de migration lessepsienne, en référence à Ferdinand de Lesseps. Mais derrière ce terme presque technique se cache une révolution écologique.

La mer Rouge est plus chaude, plus tropicale, plus liée à l’océan Indien; la Méditerranée orientale, elle, était historiquement plus tempérée, plus pauvre en nutriments, mais aussi plus vulnérable aux changements venus du sud-est. Le canal a créé un corridor artificiel, sans écluse, par lequel des poissons, des crustacés, des mollusques et des algues ont pu passer. Au début, certains obstacles existaient, notamment les lacs Amers, dont la forte salinité limitait en partie les échanges. Mais avec le temps, les modifications hydrologiques, l’intensification du trafic maritime, les transformations du Nil après le barrage d’Assouan et le réchauffement des eaux méditerranéennes ont rendu ce passage beaucoup plus efficace.

Galil a souligné depuis longtemps que la Méditerranée est l’une des mers les plus touchées au monde par les introductions d’espèces, avec des effets parfois profonds sur les communautés côtières (Galil, 2007). Les poissons venus de la mer Rouge ne se contentent pas de visiter la Méditerranée: beaucoup s’y reproduisent, s’y installent et s’y étendent. Parmi les plus connus figurent les poissons-lapins Siganus rivulatus et Siganus luridus, deux herbivores capables de brouter intensément les algues et de transformer des fonds rocheux riches en véritables zones appauvries. On peut citer aussi le poisson-flûte Fistularia commersonii, remarquable par sa diffusion rapide; le poisson-ballon argenté Lagocephalus sceleratus, célèbre pour sa toxicité et les dégâts qu’il cause aux filets et aux captures; le poisson-lion Pterois miles, prédateur spectaculaire dont les épines venimeuses inquiètent pêcheurs et baigneurs; des rougets exotiques comme Upeneus moluccensis ou Upeneus pori; des barracudas lessepsiens comme Sphyraena chrysotaenia; ou encore des espèces plus discrètes mais écologiquement significatives.

Des travaux récents sur la mer Égée et les eaux grecques ont montré que Pterois miles, Siganus luridus et Siganus rivulatus possèdent désormais une forte capacité d’expansion dans plusieurs zones côtières favorables, notamment là où les conditions environnementales et les habitats leur permettent de s’établir durablement (Solanou et al., 2023). Ainsi, Suez n’a pas seulement ouvert une route maritime; il a déplacé une frontière biologique.

Les poissons comme symptômes d’un basculement écologique

Ce qui frappe dans cette histoire, c’est que les poissons ne sont pas de simples passagers. Ils deviennent des symptômes vivants d’un basculement plus large. Le poisson-lapin, par exemple, n’est pas seulement une espèce nouvelle ajoutée à une liste. Lorsqu’il se multiplie, il modifie la couverture algale, réduit certains habitats et change les conditions de vie d’autres espèces. Dans plusieurs zones de Méditerranée orientale, les fonds autrefois dominés par des algues complexes peuvent être transformés en paysages plus pauvres, où la diversité associée diminue. Le poisson-ballon Lagocephalus sceleratus pose un autre type de problème : il est toxique, impropre à la consommation, et peut représenter un danger sanitaire sérieux. Il consomme aussi des organismes d’intérêt commercial et abîme les engins de pêche. Le poisson-lion, lui, incarne la prédation opportuniste: il se nourrit de petits poissons et d’invertébrés, s’adapte rapidement et bénéficie parfois de l’absence de prédateurs efficaces dans son nouvel environnement.

Mais il serait trop simple d’opposer mécaniquement les espèces «locales» bonnes et les espèces «étrangères» mauvaises. Certaines espèces introduites deviennent des ressources pour les pêcheurs; d’autres occupent des niches déjà perturbées; certaines interactions sont encore mal connues. Katsanevakis et ses collègues ont rappelé que les espèces exotiques peuvent avoir des effets négatifs et parfois positifs sur certains services écosystémiques, et que le bilan réel dépend des contextes locaux, des usages humains et de la robustesse des preuves disponibles (Katsanevakis et al., 2014). Cette prudence est essentielle. Elle évite le discours moral sur la nature, comme si une espèce était coupable d’être entrée dans une mer que l’homme a lui-même ouverte.

Le vrai problème n’est pas l’existence du mouvement biologique; il est dans l’accélération, l’ampleur et l’accumulation des pressions. Une espèce nouvelle qui arrive dans un milieu sain peut être absorbée, contenue, intégrée ou limitée par les équilibres existants. Mais lorsqu’elle arrive dans une mer déjà affaiblie par la surpêche, la pollution, l’artificialisation du littoral, la destruction des herbiers et le réchauffement, son impact peut devenir beaucoup plus lourd. La Méditerranée n’est pas seulement envahie ; elle est rendue vulnérable. Les poissons venus d’ailleurs profitent souvent de failles ouvertes par nos propres pratiques. C’est pourquoi l’influence de l’ouverture méditerranéenne ne doit pas être lue seulement comme un phénomène biogéographique. Elle est aussi politique, économique et culturelle. Elle concerne les pêcheurs qui voient changer leurs captures, les consommateurs qui découvrent ou refusent de nouvelles espèces, les États qui doivent surveiller les introductions, les scientifiques qui documentent les expansions, et les sociétés littorales qui doivent apprendre à vivre avec une mer moins prévisible.

La Méditerranée orientale comme zone d’alerte

La Méditerranée orientale apparaît aujourd’hui comme l’espace le plus exposé à cette recomposition biologique. Sa proximité avec le canal de Suez, son réchauffement rapide et son caractère relativement pauvre en nutriments en font une zone particulièrement réceptive aux espèces venues de la mer Rouge. Ce n’est pas un hasard si les premières installations durables de nombreux poissons lessepsiens ont été observées sur les côtes du Levant, en Égypte, en Palestine, au Liban, en Syrie, en Turquie, à Chypre ou dans le sud de la mer Égée. Dans ces régions, les pêcheurs ont parfois vu changer la composition de leurs captures en une génération seulement.

Là où dominaient certaines espèces méditerranéennes classiques, apparaissent désormais des poissons nouveaux, parfois abondants, parfois inutilisables, parfois dangereux. Cette transformation n’est pas seulement biologique; elle est aussi sociale. Un poisson qui entre dans une mer entre aussi dans une économie, dans une cuisine, dans des pratiques de pêche, dans des habitudes de consommation. Le poisson-lapin, par exemple, peut être vendu et consommé dans certains pays, tandis que le poisson-ballon toxique est rejeté, détruit ou redouté. Le même phénomène peut donc être vécu différemment selon les sociétés littorales.

Pour un biologiste, il s’agit d’une modification de communauté ; pour un pêcheur, c’est une perte de revenu ou une adaptation forcée; pour un consommateur, c’est parfois une inquiétude sanitaire; pour un État, c’est un problème de surveillance et de gestion. La Méditerranée orientale devient ainsi une sorte de poste avancé du changement : ce qui s’y produit aujourd’hui peut annoncer ce qui atteindra demain la Méditerranée centrale, puis occidentale. La Tunisie, la Sicile, Malte, la Libye, l’Adriatique et même les côtes françaises ou espagnoles ne peuvent donc pas regarder ces phénomènes comme des événements lointains. La mer n’a pas de frontières administratives. Les courants, les larves, les navires et les changements de température ignorent les cartes politiques. Ce qui entre par Suez peut, avec le temps, franchir des centaines ou des milliers de kilomètres, surtout lorsque le climat rend les eaux plus accueillantes.

Entre adaptation humaine et responsabilité écologique

Face à ces changements, la première tentation est souvent de chercher une solution simple: éliminer les espèces nouvelles, fermer les passages, restaurer l’état ancien de la mer. Mais une telle réponse est rarement réaliste. On ne peut pas effacer Suez de l’histoire, ni refroidir localement une mer réchauffée par un phénomène mondial, ni empêcher totalement les espèces mobiles de suivre les conditions qui leur deviennent favorables. Il faut donc penser autrement: non pas revenir à une Méditerranée mythique, mais éviter que la Méditerranée future soit biologiquement appauvrie, économiquement injuste et écologiquement instable.

Cela suppose d’abord une meilleure connaissance. Beaucoup d’espèces introduites sont détectées tardivement, lorsque leur installation est déjà avancée. Les pêcheurs, les plongeurs, les plaisanciers et les citoyens peuvent devenir des observateurs précieux, à condition que leurs signalements soient organisés, vérifiés et intégrés aux bases scientifiques. Cela suppose ensuite une politique de prévention, notamment dans les ports, les eaux de ballast, les coques de navires et les circuits commerciaux. Chaque introduction évitée coûte moins cher qu’une invasion installée.

Cela suppose aussi une réflexion sur la pêche: certaines espèces nouvelles peuvent être intégrées aux marchés lorsque leur consommation est sûre, tandis que d’autres doivent être strictement contrôlées. Enfin, cela exige de protéger les habitats méditerranéens classiques, car un écosystème en bonne santé résiste mieux aux perturbations. Les herbiers de posidonies, les fonds rocheux, les zones de reproduction et les nurseries côtières ne sont pas de simples paysages sous-marins ; ce sont des structures de défense vivantes. Les détruire, c’est ouvrir davantage la porte aux déséquilibres. L’influence des autres mers et océans sur la Méditerranée n’est donc pas seulement une affaire de poissons venus d’ailleurs. Elle oblige les sociétés méditerranéennes à se demander quel type de mer elles veulent transmettre: une mer abandonnée aux effets cumulés du commerce, du climat et de la négligence, ou une mer surveillée, comprise, protégée, capable d’intégrer le changement sans perdre son identité écologique profonde.

Une mer-monde à surveiller sans la figer

La Méditerranée est devenue une mer-monde. Elle concentre dans un espace relativement réduit les grandes tensions de notre époque: ouverture commerciale, changement climatique, fragilité de la biodiversité, circulation accélérée des espèces, conflits entre économie et écologie. Ses liens avec l’Atlantique, la mer Rouge, l’océan Indien et la mer Noire ne sont plus de simples données géographiques; ils sont devenus des forces de transformation biologique. Les poissons qui ont subi cette influence — sardines, anchois, merlus et thons dans l’histoire ancienne des échanges atlantiques; poissons-lapins, poissons-ballons, poissons-lions, poissons-flûtes, rougets exotiques et barracudas lessepsiens dans l’histoire récente de Suez — racontent chacun une partie du récit. Certains témoignent de la continuité naturelle entre bassins voisins; d’autres signalent la puissance nouvelle des infrastructures humaines; d’autres encore annoncent la tropicalisation progressive d’une mer qui se réchauffe plus vite que nos imaginaires.

Il ne s’agit pas de rêver à une Méditerranée immobile, car une mer immobile serait une mer morte. La vie marine a toujours été faite de déplacements, de disparitions, d’installations et de recompositions. Mais il faut distinguer le mouvement lent de l’évolution et le choc rapide de la perturbation. Ce que nous observons aujourd’hui, c’est une recomposition accélérée, où les espèces ne se déplacent pas seulement parce que la nature les pousse, mais parce que l’homme a modifié les passages, les températures, les habitats et les rapports de force. Face à cela, la réponse ne peut être ni la panique ni l’indifférence. Il faut surveiller les espèces nouvelles, renforcer la coopération scientifique entre les deux rives, accompagner les pêcheurs, informer les consommateurs, protéger les habitats essentiels comme les herbiers de posidonies, réduire la pollution et penser les canaux, les ports et les eaux de ballast comme des infrastructures écologiques autant qu’économiques.

La Méditerranée nous enseigne ici une leçon plus générale: ouvrir un espace, ce n’est jamais seulement faciliter le commerce ou la circulation des navires ; c’est aussi ouvrir des routes à la vie, aux déséquilibres, aux surprises et aux responsabilités. Les poissons, silencieux mais éloquents, nous montrent que la mer garde la mémoire de nos décisions. Ils traversent les frontières que nous creusons, s’installent dans les milieux que nous réchauffons, prospèrent parfois là où nous avons affaibli les espèces locales. En les observant, nous ne regardons pas seulement la biologie marine ; nous regardons notre propre manière d’habiter le monde.

Zouhaïr Ben Amor

Universitaire

Bibliographie

Coll, M., Piroddi, C., Steenbeek, J., Kaschner, K., Ben Rais Lasram, F., et al. (2010). «The Biodiversity of the Mediterranean Sea: Estimates, Patterns, and Threats». PLOS ONE, 5(8), e11842.



Galil, B. S. (2007). «Loss or gain? Invasive aliens and biodiversity in the Mediterranean Sea». Marine Pollution Bulletin, 55, 314-322.



Katsanevakis, S., Wallentinus, I., Zenetos, A., Leppäkoski, E., Çinar, M. E., et al. (2014). « Impacts of invasive alien marine species on ecosystem services and biodiversity: a panEuropean review». Aquatic Invasions, 9(4), 391-423.



Solanou, M., et al. (2023). «Looking at the Expansion of Three Demersal Lessepsian Fish Immigrants in the Greek Seas: What Can We Get from Spatial Distribution Modeling?». Diversity, 15(6), 776.



