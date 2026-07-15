Recul significatif des paiements par chèques (-67,5%) et progression exceptionnelle des lettres de change, de 161%

La lettre de change retrouve sa vocation de paiement à terme, se substituant de plus en plus aux chèques antidatés: c’est ce que vient confirmer le rapport de la Banque centrale de Tunisie, pour l’année 2025. Il mentionne en effet que “les chèques ont enregistré un recul significatif, avec -67,5% en nombre et -58,8% en montant, soulignant une modification des comportements d’usage”.

“En parallèle, les lettres de change ont connu une progression exceptionnelle, de 161% en nombre et de 59,7% en montant, traduisant une substitution partielle des usages précédemment associés au chèque. En effet, les agents économiques se sont tournés vers la lettre de change, qui est juridiquement conçue pour le paiement à terme. Cette substitution partielle des chèques a également été assurée par les virements, qui ont enregistré une dynamique favorable, soit une hausse de 11,1% en nombre et 42,3% en montant pour s’établir respectivement à 38,5 millions d’opérations et 79,6 milliards de dinars. Les prélèvements ont progressé à un rythme soutenu de 21,4% et 22% respectivement, soulignant l’extension des paiements récurrents, un levier clé d’optimisation pour les entreprises et un facteur de simplification pour les consommateurs.

Dans ce contexte de transition, la structure globale des opérations de télécompensation a connu, en 2025, un changement substantiel. La part des virements en valeur s’est nettement renforcée, atteignant près de 60%, tandis que celle des chèques a fortement diminué, avec un repli de 62,8% en nombre. Parallèlement, les lettres de change se démarquent par un regain notable, leur part relative ayant presque doublé, ce qui traduit une reconfiguration progressive des habitudes de paiement.”

