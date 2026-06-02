Daouda Sow à l’honneur pour son parcours exemplaire au service du patrimoine tunisien

Hommage ponctué rendu par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, à Daouda Sow, à l’occasion de la Journée mondiale des musées et de la clôture du Mois du patrimoine. Cet hommage vient en reconnaissance d’un parcours professionnel exemplaire et riche en contributions au service du patrimoine et de la culture nationale. Durant de longues années, Daouda Sow a contribué à enrichir le paysage patrimonial tunisien à travers des travaux documentaires et scientifiques remarquables, laissant une empreinte notable dans le domaine de la valorisation et de la promotion du patrimoine civilisationnel.

Bien qu’ayant fait valoir ses droits à la retraite en tant que directeur à l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, il a poursuivi son soutien aux efforts du ministère des Affaires culturelles, mettant sa vaste expertise au service du secteur. C’est ainsi qu’il a notamment apporté une contribution précieuse à la préparation et à la rédaction du Guide des musées, un travail documentaire qui reflète son engagement constant en faveur de la mémoire nationale, de la préservation et de la sauvegarde du patrimoine tunisien pour les générations futures.

