70ème anniversaire de la diplomatie tunisienne: Fierté et nouveaux enjeux (Album photos)

Scène inédite ce lundi 4 mai 2026 à l’entrée du siège du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger: des diplomates et fonctionnaires de générations successives, en activité et retraités, étaient rassemblés pour célébrer le 70ème anniversaire de la diplomatie tunisienne. Hommes et femmes qui ont incarné leur pays, côte-à-côte avec ceux qui suivent aujourd’hui leurs pas et de jeunes secrétaires des Affaires étrangères, en uniforme, étaient unis par la fierté d’appartenir à ce corps et la solennité du moment.

Première séquence, l’hymne national et la levée des couleurs.

Tous se pressent ensuite dans le hall du Département pour la suite de la célébration. Le ministre, Mohamed Ali Nafti, dira toute son émotion de commémorer cet anniversaire et d’accueillir d’illustres collègues partis à la retraite après avoir accompli leur devoir au service de la Patrie. Il saluera la mémoire de ceux qui sont décédés et rendu à tous un vibrant hommage. La Tunisie, rappellera-t-il, a déployé dès les premières semaines de son autonomie interne, en 1956, une diplomatie active qu’elle n’a cessé de renforcer, de la nourrir en compétences, et de l’élargir aux divers horizons. Il a mis en exergue son engagement au sein de l’ONU et sa contribution à diverses missions de maintien de la paix, saluant à cet égard le rôle joué par l’armée tunisienne dans l’accomplissement de ces missions et leur réussite. Tout en réaffirmant l’attachement de la Tunisie au multilatéralisme qui a été choisi comme thème durant l’année 2025, le ministre a indiqué que la diplomatie tunisienne sera encore plus intense, fidèle à ses principes et consciente des nouveaux enjeux.

La cérémonie a été marquée par la révélation d’un logo commémoratif du 70ème anniversaire, et un moment de recueillement à la mémoire d’illustres diplomates disparus récemment (Noureddine Hached, Mohamed Larbi, Taher Sioud, Mondher Mami, Youssef Ben Haha et Afif Hendaoui). Des extraits d’un documentaire retraçant le parcours de la diplomatie tunisienne en 70 ans ont été projetés.

