L’Egypte vue par les Tunisiens au 19e siècle

C’est un véritable trésor de documents précieux que publient en deux tomes épais Les Archives nationales sous le titre de L’Egypte vue par les Tunisiens, correspondances des agents de la Tunisie au Caire et en Alexandrie au cours du XIXe siècle. Pas moins de 773 correspondances adressées par des agents tunisiens, de grands négociants, aux Beys de Tunis, entre 1812 et 1883. Ces courriers relatent divers faits, rapportent des cours de matières premières, établissent des revues de presse et transmettent diverses confidences.

Depuis la fin du XVIIIe siècle, la Tunisie disposait d’agents consulaires dans des ports européens et certaines grandes villes : Tripoli, Alger, Izmir, le Hijaz, Ragazza, Valetta, Gibraltar, Marseille, Gènes, Livourne, Trieste… Mais, elle ne pouvait compter que sur des commerçants établis en Egypte pour lui rendre compte de ce qui se passe dans ce pays au carrefour du monde arabe. Leurs correspondances sont une mine d’informations. Elles ont été établies par le docteur Mehdi Jrad et préfacées par le professeur Hédi Jalleb, directeur général des Archives nationales.