Alya Hamza en balade intime dans les ‘’Ateliers d’artistes’’

Un univers exceptionnel de ces lieux d’inspiration et de rituels de grands plasticiens: c’est ce que nous révèle Alya Hamza dans un beau livre intitulé «Ateliers d’artistes» (Simpact). En grand format, et plus de 270 pages, l’ouvrage se lit comme une balade de temple en temple, d’artiste en artiste. L’agencement a été établi selon l’ordre alphabétique, de Aly Bellagha, à Walid Zouari, en passant par Jellal Ben Abdallah, Abdelaziz Gorgi, Sami Ben Ameur, Feryel Lakhdar, Adel Megdiche et Majed Zalila,. Il s’ouvre sur un adieu à Hamadi Ben Saad et se termine par un autre adieu à Wadi Mhiri. Des textes ciselés, des photos pour la plupart inédites et des œuvres qui restent dans la mémoire… Mais, aussi, une sorte des «installations» dans l’improvisation…

Pour décrire ces ateliers, Alya s’y met elle-même et invite à prendre part avec elle des amis et des proches des artistes, des historiens de l’art, des curateurs et des spécialistes. En préface, Beya Othmani, du Moma, souligne que des «ateliers donnent envie de devenir artiste.» Avant de d’écrire: «Quelle chance de pouvoir être artiste, dans un tel atelier, alors qu’au dehors, le monde s‘essouffle à courir après des mirages.» Laure d’Hauteville ajoute, sous le titre de «Le Théâtre de la création»: «Entrer dans cet espace, c’est accéder à l’invisible, ressentir la tension entre monde intérieur et réalité extérieure».

«Espace de l’intime avant tout, rappelle Elsa Despiney, nécessité absolue pour l’artiste, il est son antre, son refuge, semblable à un sanctuaire. Alors que Emna Ben Yedder mentionne: «Rêves, intuition, patience, geste, discipline, et travail y occupent une place centrale.»

«Les murs sont bavards, avait prévenu Alya Hamza, dès la première page. Ils racontent des histoires, révèlent des non-dits, témoignent des forces et des faiblesses, des grands et des petits moments.»

Promesse tenue dans cet ouvrage de collection.



