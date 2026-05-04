145 ans après, Ben Béchir (Jendouba) commémore sa bataille

Pour la première fois depuis 145 ans et à l'initiative du Groupement de développement de Ben Béchir (Jendouba) et de l'association Citoyenneté et Développement, un colloque scientifique de commémoration de la bataille de Ben Béchir du 30 avril 1881 a été organisé dans le village éponyme le 1er mai 2026. Animé par le Pr Ridha Ochi et par Mme Saliha Chihi, ce colloque a mis en exergue les circonstances du déclenchement de cette bataille qui constitue le premier affrontement à armes inégales entre les forces d'occupation françaises et la population tunisienne, quelques jours avant la signature du traité du Bardo. L'héroïsme manifesté par les tribus de Ben Béchir, des Chihia, Amdoun et des tribus environnantes ont fait de cette bataille une véritable épopée par la résistance acharnée de la population civile et par la participation active de l'élément féminin. Cette résistance n'a pu être maîtrisée que par l'intervention de renforts venus par train de Souk El Arba (actuel Jendouba) et au prix d'une atroce férocité des troupes coloniales n'épargnant ni les femmes enceintes ni les vieillards et emportant les récoltes et le bétail.

Les conférenciers qui se sont félicités de l'initiative portée par la société civile locale se sont étonnés que cette commémoration ne figure pas encore dans le calendrier officiel et que ce haut fait de résistance soit resté dans l'oubli 145 ans (près d’un siècle et demi). Les participants ont proposé qu'un monument en hommage aux martyrs de cette bataille soit érigé sur les lieux de l'affrontement et que les jeunes générations soient édifiées sur les enseignements du sacrifice de leurs aïeux avec des moyens rudimentaires pour s'opposer à l'invasion coloniale.



Crédit photos ©جندوبة الثقافية et Abir Ghazouani

