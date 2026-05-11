Sans eux, le nouveau livre de Guillaume Hannezo, Hakim El Karoui et Thierry Pech

Guillaume Hannezo, Hakim El Karoui et Thierry Pech reviennent avec un essai de fiction, sous le titre de Sans eux, publié aux éditions Les Petits Matins.

Imaginez la France sans migrants! «Partis! Chassés par des lois anti-immigration toujours plus restrictives, ou ayant rejoint d'eux-mêmes des horizons plus hospitaliers. La France de 2030 est un pays sans immigrés. Le pouvoir jubile, le pays moins: hôpital exsangue, restaurants sans cuisiniers, Ehpad abandonnés...



La mort subite du président de la République changera-t-elle la donne? Qui sera son successeur? Un récit haletant s'enclenche, entre campagne présidentielle, enquête policière, voyage au pays des cryptos, délocalisation des patients, hausse de la criminalité. Décidément, la France sans ses immigrés n'est plus... la France. Les auteurs de Marine Le Pen présidente. Dystopie politique 2026-2029 poursuivent leur exploration d'un avenir qu'il nous appartient de laisser à la fiction.»