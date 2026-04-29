Epson et Healthy Snacks: Quand l’impression à la demande booste l’entrepreneuriat alimentaire

Fondée par Ala Baskri, athlète tunisien, Healthy Snacks est née d’une conviction simple: il est possible d’allier alimentation saine et plaisir gustatif, même dans le cadre de régimes alimentaires stricts. Confronté lui-même aux exigences nutritionnelles du sport de haut niveau, le fondateur a transformé son expérience personnelle en un projet entrepreneurial innovant.

Une idée née du terrain et des besoins réels

L’inspiration de Healthy Snacks ne s’est pas limitée au sport. L’entourage du fondateur a joué un rôle déterminant, notamment les personnes suivant des régimes spécifiques, atteintes de diabète ou souffrant d’allergies alimentaires. «Leur besoin de solutions gourmandes mais adaptées à leurs contraintes m’a réellement motivé à concrétiser ce projet», explique Ala Baskri.

Au départ, le projet était artisanal: pas d’emballage, uniquement des tests de recettes auprès de proches. Les retours positifs et les premières commandes en ligne ont marqué un tournant décisif dans le développement de la marque.

L’imprimante Epson C4000: un accélérateur de croissance

Face à l’augmentation des commandes, la question du packaging est rapidement devenue stratégique. C’est là que l’imprimante Epson C4000 s’est imposée comme une solution clé. «Ce que j’apprécie le plus, c’est la qualité d’impression, la richesse des couleurs, même en petit format, ainsi que la rapidité», souligne le jeune entrepreneur avant d’ajouter: grâce à cette solution, Healthy Snacks a gagné en autonomie : plus besoin de commander de grandes quantités d’étiquettes à l’avance. L’impression se fait désormais à la demande, pièce par pièce, de manière économique et flexible et même personnalisée.”

Personnalisation et agilité au cœur du modèle

L’un des grands avantages de l’imprimante Epson réside dans la personnalisation des emballages. Healthy Snacks peut désormais adapter ses étiquettes selon les clients et les occasions : anniversaire, message personnalisé ou préférence spécifique.

Cette flexibilité a également permis de simplifier toute la chaîne logistique, notamment l’étiquetage des colis, rendant le processus plus fluide et réactif. « Cette imprimante a transformé ma façon de travailler et m’a permis de me concentrer sur l’essentiel : la qualité du produit et la satisfaction client », ajoute Ala Baskri.

Une solution technologique au service des entrepreneurs

En s’équipant de la solution Epson C4000, Healthy Snacks illustre parfaitement comment la technologie peut accompagner les jeunes marques dans leur croissance, en offrant professionnalisme, rapidité d’exécution et liberté créative.

Faits marquants

• Création d’une marque née d’une expérience personnelle et de besoins nutritionnels réels

• Impression d’étiquettes à la demande, sans contrainte de volume

• Qualité d’impression élevée et couleurs riches, même en petit format

• Autonomie totale dans la gestion du packaging

• Personnalisation des emballages selon les clients et les occasions

• Simplification de la chaîne logistique et gain de temps opérationnel



