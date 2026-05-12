Élue meilleure agence de voyages en Tunisie 2025-2026: Le partenaire stratégique des leaders d'entreprise

Active Travel est consacrée « Brand of the Year 2025-2026 », confirmant son statut de meilleure agence de voyages en Tunisie 2025-2026 et de partenaire stratégique de référence pour les entreprises et décideurs tunisiens.

Le Sacre d'un Leader au Service des Professionnels: La Confiance des Tunisiens Récompensée

La cérémonie du 7 février 2026 a récompensé l'engagement d'Active Travel envers l'excellence. Cette distinction, issue du vote des consommateurs, témoigne de la fiabilité de l'agence auprès du monde des affaires. Choisir Active Travel, c'est opter pour un partenaire plébiscité par l'ensemble du marché tunisien.

Expertise et Innovation: 18 Ans d'Expérience au Cœur de Vos Projets B2B

Fondée en 2008, Active Travel capitalise sur 18 ans d'expertise en tourisme d'affaires et événementiel. Son offre B2B inclut:

• Voyages d'Affaires et Corporate: billetterie, hébergement et logistique pour dirigeants et équipes.

• MICE: séminaires, congrès, conventions et incentives en Tunisie et à l'international.

• DMC Tunisie: gestion complète de la destination pour groupes et événements professionnels.

• Billetterie Aérienne et Hébergement: tarifs préférentiels pour les voyages d'affaires.

• Solutions sur Mesure: programmes adaptés aux objectifs de chaque entreprise.

Cette offre complète fait d'Active Travel le partenaire idéal pour optimiser les budgets et assurer le succès de chaque initiative professionnelle.

Proximité et Digital: Deux Agences, Une Plateforme

Présente à Tunis (Les Berges du Lac 1) et à Sfax (Route de Teniour), Active Travel offre un conseil personnalisé avec une équipe dédiée aux comptes corporate. Réservez en ligne sur www.activetravel.com.tn ou www.activevents.com.tn pour vos événements.

