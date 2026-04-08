Mahmoud El May - La baisse du pétrole : un mouvement psychologique plus qu’une réalité énergétique

La baisse récente du prix du pétrole sur les marchés internationaux ne reflète pas encore une réalité physique du marché énergétique mondial. Elle constitue avant tout une réaction psychologique des marchés à l’annonce d’une désescalade ou d’une suspension des hostilités entre les États-Unis et l’Iran. En quelques heures, les traders ont intégré l’hypothèse d’un retour rapide à la normalité, provoquant une chute brutale des contrats à terme sur le Brent et le WTI. Ainsi, après l’annonce d’un cessez-le-feu potentiel, le Brent est tombé sous les 100 dollars le baril, enregistrant une baisse d’environ 13 % en une seule séance, la plus forte depuis la guerre du Golfe de 1991.

Mais cette correction spectaculaire repose davantage sur des anticipations que sur des faits. Les marchés financiers fonctionnent en grande partie sur la base des attentes, parfois même avant que la réalité ne se matérialise. Dans ce cas précis, les investisseurs ont parié sur la réouverture rapide du détroit d’Ormuz et sur la reprise des exportations pétrolières du Golfe. Or rien ne garantit encore que ces conditions seront réunies dans l’immédiat.

Le véritable test pour les prix du pétrole ne se situera pas aujourd’hui, mais dans les quinze prochains jours. Cette période sera cruciale pour dresser un inventaire précis des dégâts causés par les hostilités. Plusieurs infrastructures énergétiques dans la région ont été visées ou mises hors service, et il faudra du temps pour évaluer les capacités réelles de production et d’exportation du Moyen-Orient après la guerre.

Un autre facteur déterminant sera l’ouverture effective du détroit d’Ormuz. Ce passage maritime constitue l’artère énergétique la plus stratégique du monde. En temps normal, environ un cinquième du pétrole consommé sur la planète transite par ce corridor étroit reliant le Golfe persique à l’océan Indien.

Or, durant le conflit, la navigation y a été fortement perturbée et des millions de barils par jour ont été bloqués. Dans certains moments de crise, près de 12 millions de barils quotidiens ont été retirés du marché international.

Si ce flux ne reprend pas rapidement et complètement, la baisse actuelle du pétrole pourrait n’être qu’un épisode temporaire. Les compagnies maritimes, les assureurs et les grandes sociétés pétrolières attendront des garanties de sécurité avant de rétablir les routes commerciales. Même dans le scénario d’un cessez-le-feu durable, plusieurs analyses estiment que la normalisation des exportations et des infrastructures pourrait prendre plusieurs mois.

Autrement dit, le marché a peut-être anticipé trop tôt une stabilisation qui n’est pas encore acquise.

Qui a gagné, qui a perdu?

Sur le plan politique et stratégique, la question des gagnants et des perdants reste ouverte, mais certaines conclusions commencent déjà à se dessiner.

D’abord, ceux qui ont parié sur l’effondrement rapide du régime iranien ont manifestement perdu leur pari. Les scénarios de changement de régime provoqué par une intervention extérieure semblent aujourd’hui largement écartés. L’histoire récente montre que les transformations politiques durables en Iran ne peuvent venir que de l’intérieur de la société iranienne elle-même.

De la même manière, ceux qui imaginaient un retour rapide de la monarchie ou l’installation d’un pouvoir alternatif soutenu par l’extérieur devront probablement attendre longtemps. La réalité géopolitique iranienne est plus complexe et plus résistante qu’on ne l’imaginait dans certaines capitales occidentales.

Dans la région, un autre acteur sort affaibli de cette séquence: l’État Sioniste. Après la guerre de Gaza, qui a profondément entaché son image internationale, la confrontation directe avec l’Iran a exposé ses limites militaires et stratégiques. L’armée Sioniste demeure puissante, mais la multiplication des fronts et la prolongation des conflits ont fragilisé sa position dans la région.

L’Europe apparaît également comme l’un des grands perdants indirects de cette crise. Déjà affaiblie par les crises énergétiques précédentes, elle reste fortement dépendante des importations d’hydrocarbures et particulièrement vulnérable aux perturbations du Moyen-Orient. Toute hausse durable des prix de l’énergie pèse immédiatement sur son industrie, son inflation et sa croissance.

Les États-Unis, en revanche, disposent d’un avantage structurel: leur statut de premier producteur mondial d’hydrocarbures. Dans un contexte de prix élevés, l’industrie pétrolière américaine peut augmenter rapidement sa production et capter une partie de la demande mondiale. La possible réouverture progressive du marché vénézuélien pourrait également renforcer cette dynamique énergétique dans l’hémisphère occidental.

Une bataille encore loin d’être terminée

En définitive, la chute actuelle du pétrole ressemble davantage à un mouvement spéculatif qu’à une transformation durable du marché énergétique mondial.

Tout dépendra désormais de trois variables essentielles:

1. l’évaluation réelle des destructions dans les infrastructures énergétiques du Moyen-Orient;

2. la capacité effective des pays producteurs à rétablir leur production;

3. la réouverture sécurisée et durable du détroit d’Ormuz.

Sans ces trois éléments, les marchés pourraient rapidement réviser leurs anticipations et réintroduire une prime de risque géopolitique dans les prix.

L’histoire des crises pétrolières montre que les marchés peuvent parfois se tromper dans leurs premières réactions. Dans le cas présent, la baisse actuelle pourrait bien n’être qu’une parenthèse psychologique dans une crise énergétique encore loin d’être terminée.

Mahmoud El May



